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Школьники Бурятии показали, как нужно беречь лес от пожаров

Школьники Бурятии показали, как нужно беречь лес от пожаров
Общество, 
Они нарисовали рисунки о пожарах в лесу и их последствиях

В селе Турунтаево Прибайкальского района Бурятии завершился районный экологический конкурс «Берегите лес от пожаров». Дети нарисовали множество выразительных рисунков на тему о том, к чему может привести пожар.

На суд жюри было представлено большое количество работ в трёх номинациях: причины и последствия лесных пожаров; соблюдение правил пожарной безопасности в лесу; борьба с лесными пожарами авиационным способом.


Ребята на рисунках изобразили природные пожары, пожарную технику и средства пожаротушения.

- Несмотря на сложный выбор, победители были определены. Рисуя огонь и борьбу с ним, ребята в очередной раз усвоили очень важный урок: огонь – это страшная стихия, а выходя из-под контроля человека может причинить много бед. Бездумное обращение с огнём может привести к непоправимым и трагическим последствиям, - рассказала педагог Турунтаевского детского дома творчества Наталья Добрынина.

Также воспитанники и педагог студии «Юннаты» подготовили видеоролик, призывающий беречь лес от пожаров.



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