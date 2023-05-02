Школьники Бурятии показали, как нужно беречь лес от пожаров

















В селе Турунтаево Прибайкальского района Бурятии завершился районный экологический конкурс «Берегите лес от пожаров». Дети нарисовали множество выразительных рисунков на тему о том, к чему может привести пожар.На суд жюри было представлено большое количество работ в трёх номинациях: причины и последствия лесных пожаров; соблюдение правил пожарной безопасности в лесу; борьба с лесными пожарами авиационным способом.Ребята на рисунках изобразили природные пожары, пожарную технику и средства пожаротушения.- Несмотря на сложный выбор, победители были определены. Рисуя огонь и борьбу с ним, ребята в очередной раз усвоили очень важный урок: огонь – это страшная стихия, а выходя из-под контроля человека может причинить много бед. Бездумное обращение с огнём может привести к непоправимым и трагическим последствиям, - рассказала педагог Турунтаевского детского дома творчества Наталья Добрынина.Также воспитанники и педагог студии «Юннаты» подготовили видеоролик, призывающий беречь лес от пожаров.