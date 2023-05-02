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Выбраны ещё две буддийские святыни России

Выбраны ещё две буддийские святыни России
Общество,  Фото:Буддийская традиционная Сангха России
Ими стали золотая ступа и статуя бодхисаттвы Арья Баалы

В Бурятии на всебуддийском съезде Сугунды, который прошёл 25 апреля в Иволгинском дацане, было принято историческое решение: был расширен список буддийских святынь России. Теперь их пять, сообщает руководитель пресс-службы Иволгинского дацана Алла Намсараева.

По её словам, в 2004 году на Сугунды впервые были утверждены три буддийские святыни России. Это статуя Будды Шакьямуни, которая известна как Сандаловый Будда или Зандан Жуу. Она находится в специальном храме в Эгитуйском дацане в Еравнинском районе. Ещё одна реликвия мирового уровня – атлас тибетской медицины. Он хранится в фондах национального музея Бурятии и является единственной полной копией тибетского подлинника XVII века. Третьей святыней было названо нетленное тело Пандито Хамбо-ламы Этигэлова. В настоящее время паломники могут посетить его дворец в Иволгинском дацане.

В конце апреля этого года по предложению ширээтэ-лам Буддийской традиционной Сангхи России единогласно утверждены ещё две буддийские святыни России. Одна из них – историческая золотая ступа с прахом Будды Шакьямуни. Эта ступа была поднесена Анинскому дацану императором Николаем II, а передали её Агван Доржиев и Пётр Бадмаев. Предполагается, что ступу привёз в Россию в период с 1894 по 1903 годы наставник по философии и диспутам Далай-ламы XIII известный лама Агван Доржиев, причём ступа была подарком Далай-ламы Николаю II. В 1915 году оракул Анинского дацана объявил, что наступают «тяжёлые времена», и ламам для сохранения были передано по одной святыне храма хоринских бурят. Ламы должны были вернуть их обратно, когда «наступит подходящее время». В 2017 году жительница села Ульдурга Еравнинского района Бурятии передала сохранившуюся золотую ступу в дацан. Теперь эта ступа имеет официальный статус святыни России.

Пятой святыней стала открытая в 2022 году рукотворная статуя бодхисаттвы милосердия и сострадания Арья Баалы (Авалокитешвары) высотой 41 метр вблизи Санагинского дацана в Закаменском районе Бурятии. Статуя располагается на склоне горы на территории парка религиозно-познавательного туризма «Арья Баала». Автор скульптуры – академик Российской академии художеств, заслуженный художник Российской Федерации, народный художник Республики Бурятия Юрий Мандаганов.

Бурятия буддизм дацан святыни

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