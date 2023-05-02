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В Улан-Удэ прошёл турнир памяти сотрудника вневедомственной охраны

В Улан-Удэ прошёл турнир памяти сотрудника вневедомственной охраны
Общество,  Фото:Росгвардия по Бурятии
Соревнования собрали девять коллективов

В Улан-Удэ прошёл турнир по мини-футболу, посвящённый памяти сотрудника вневедомственной охраны. Соревнования памяти майора милиции Майдара Ширабона проводились в рамках первенства «Динамо» среди ветеранов органов безопасности и правопорядка. Всего в турнире приняли участие девять9 коллективов физической культуры силовых структур в трёх подгруппах.

- Руководство и совет ветеранов вневедомственной охраны вышли к нам с предложением совместно провести памятный турнир по мини-футболу, посвящённый Майдару Цыреновичу Ширабону – старшему товарищу из нашей дружной спортивной семьи. Майдар Цыренович плотно работал со спортивным обществом «Динамо», за ним были закреплены все детские футбольные команды, он учил детей всему, что умел сам, - отметил врио заместителя председателя БРО «Динамо» подполковник внутренней службы Константин Телешев.



Перед гостями и участниками турнира выступил начальник управления вневедомственной охраны Росгвардии по Бурятии полковник полиции Евгений Котов.

- Символично, что турнир памяти нашего сослуживца, Майдара Ширабона, проходит на стадионе вневедомственной охраны. Именно он своей энергией, своей работой принимал самое активное участие в его благоустройстве. Спортсмен, Майдар многое внёс для подрастающего поколения. Полагаю, что этот турнир станет в дальнейшем традиционным, - отметил Евгений Котов.

Супруга Майдара Цыреновича Наталья Кирилловна поблагодарила организаторов турнира и пожелала всем участникам игр удачи, крепкого командного духа и новых спортивных достижений.

- Майдар с детства занимался спортом, он рос в спортивной семье. Он душой болел за футбол, собирал команды, привлекал молодых сотрудников, учил их. И нашего внука он тоже приобщил к футболу буквально с первых шагов. Когда он играет, я вижу, что он использует все те приёмы, которым обучил его дедушка, - рассказала Наталья Кирилловна. – То, что сегодня почтить его память собралось так много народу, трогает нас до глубины души. И я уверена, что Майдар сейчас наблюдает за нами и с присущим ему азартом будет болеть за каждую команду.

По итогам соревнований первое место заняла команда Бурятской таможни, на втором месте – УФСИН по РБ, третьими стали представители ГУ МЧС России по Бурятии.




Майор милиции в отставке Майдар Цыренович Ширабон проходил службу во вневедомственной охране с 1981 по 2004 годы. Работая на различных должностях, дослужился до старшего инспектора по особым поручениям Управления вневедомственной охраны при МВД РБ. Был прекрасным спортсменом, увлекался различными видами спорта, тренировал детские футбольные команды, принимал активное участие в строительстве и благоустройстве стадиона вневедомственной охраны.

В 2021 году после продолжительной болезни Майдар Цыренович Ширабон ушёл из жизни.

Росгвардия турнир футбол

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