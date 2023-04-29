Неизвестные сломали малую архитектурную форму, повредили скамью в шахматной зоне
Зарегистрирован факт вандализма в сквере Седлецкого в Закаменске.
- Воспользовавшись отсутствием системы видеонаблюдения, неизвестные сломали малую архитектурную форму – «Грибок», повредили скамью в шахматной зоне, - сообщают в группе «Закамна-инфо.24/7».
В городской администрации жителей призвали бережно относиться к благоустроенным общественным пространствам.
- Сквер - результат стараний инициативных жителей, администрации города и района. Мы вместе с вами мечтали об этом, вместе создавали проект, учитывали каждое замечание и предложение, и именно с вашим участием он был реализован. Давайте сохраним то, что сделано, на долгие годы для вас и ваших детей, - обратились в мэрии.
В группе также напомнили, что при выявлении фактов вандализма следует сообщать по телефонам полиции: 102 или 112.
В Бурятии сквер подвергся вандализму
Общество, Фото:
Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.
Читают сейчас
Неизвестные сломали малую архитектурную форму, повредили скамью в шахматной зоне
Преступление произошло летом прошлого года
Аренда дома в регионе будет стоить в среднем 9750 рублей в месяц
«Единая Россия» и активисты движения «Волонтёры Победы» анонсировали начало обширной кампании в честь Дня Победы
На патрулирование выйдут более 200 работников лесной охраны
«Байкал-Daily» представляет фоторепортаж с мероприятия
Призовой фонд престижного турнира составит 3,2 млн рублей
Деньги он потратил на собственные нужды
Взрослые и детские турниры состоятся в первой половине июля
В аварии погиб тесть мужчины
В столице Бурятии состоится благотворительная ярмарка
В районах республики воздух прогреется до +19
Соревнования проведут в Иволгинском районе
Фестиваль пройдёт в столице республики
Стартовал приём заявок на ХIII фестиваль «От чистого истока»