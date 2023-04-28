Театр из Бурятии получил награду театрального фестиваля в Петербурге



Бурятский драматический театр принял участие во всероссийском фестивале театрального искусства для детей «Арлекин» в Санкт-Петербурге и получил самый главный приз. Приз был вручён коллективу театра за спектакль режиссёра Сойжин Жамбаловой «Эмгээ» («Бабушка», возрастное ограничение 12+), сообщил ТАСС.



Церемония награждения состоялась накануне в театре «Зазеркалье». Здесь завершился XX фестиваль лучших спектаклей для юных зрителей.



- В спектакле «Эмгээ» высокие профессиональные, эстетические позиции сошлись с этическим пафосом. В жизни любого человека есть какие-то опорные вещи, и бабушка - это то, что нас всех объединяет, и практически у каждого из нас есть какая-то личная история, связанная с этим. Но она дремлет где-то внутри, когда мы становимся взрослыми. И этот спектакль поразительно сумел эту твою личную историю вскрыть в тебе. В спектакле появлялся сверхсюжет, который вовлекал всех, - рассказала ТАСС член жюри, доктор искусствоведения, драматург Наталья Скороход.



Театр из Бурятии, впервые попав в конкурс «Арлекин», добился редкого результата. За него отдали голоса все члены жюри. Главный победитель конкурса, создатель лучшего спектакля, также получает чек на один миллион рублей. Эта сумма должна быть израсходована на новую постановку, которая вне конкурса войдёт в программу будущего фестиваля.



Художнику Бурдрама Натали-Кейт Пангилиан достался также приз за лучшее художественное оформление спектакля «Эмгээ».



На фестивале наградили и постановки из других регионов – «Питер Пэн в Кенсингтонском саду» (12+) из Екатеринбургского театра юного зрителя, спектакль «Алиса» (6+) музыкального театра республики Карелия (Петрозаводск) и спектакль «Винни-Пух» (6+) Социально-художественного театра (Санкт-Петербург).

