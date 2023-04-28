28 апреля

Новая кредитная карта «180 дней без %» от АТБ

27 апреля

Популярное

Театр из Бурятии получил награду театрального фестиваля в Петербурге

Театр из Бурятии получил награду театрального фестиваля в Петербурге
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru, из архива
Главный приз «Арлекин» вручили за спектакль «Эмгээ»

Бурятский драматический театр принял участие во всероссийском фестивале театрального искусства для детей «Арлекин» в Санкт-Петербурге и получил самый главный приз. Приз был вручён коллективу театра за спектакль режиссёра Сойжин Жамбаловой «Эмгээ» («Бабушка», возрастное ограничение 12+), сообщил ТАСС.

Церемония награждения состоялась накануне в театре «Зазеркалье». Здесь завершился XX фестиваль лучших спектаклей для юных зрителей.

- В спектакле «Эмгээ» высокие профессиональные, эстетические позиции сошлись с этическим пафосом. В жизни любого человека есть какие-то опорные вещи, и бабушка - это то, что нас всех объединяет, и практически у каждого из нас есть какая-то личная история, связанная с этим. Но она дремлет где-то внутри, когда мы становимся взрослыми. И этот спектакль поразительно сумел эту твою личную историю вскрыть в тебе. В спектакле появлялся сверхсюжет, который вовлекал всех, - рассказала ТАСС член жюри, доктор искусствоведения, драматург Наталья Скороход.

Театр из Бурятии, впервые попав в конкурс «Арлекин», добился редкого результата. За него отдали голоса все члены жюри. Главный победитель конкурса, создатель лучшего спектакля, также получает чек на один миллион рублей. Эта сумма должна быть израсходована на новую постановку, которая вне конкурса войдёт в программу будущего фестиваля.

Художнику Бурдрама Натали-Кейт Пангилиан достался также приз за лучшее художественное оформление спектакля «Эмгээ».

На фестивале наградили и постановки из других регионов – «Питер Пэн в Кенсингтонском саду» (12+) из Екатеринбургского театра юного зрителя, спектакль «Алиса» (6+) музыкального театра республики Карелия (Петрозаводск) и спектакль «Винни-Пух» (6+) Социально-художественного театра (Санкт-Петербург). 
театр

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

82 процента жителей Улан-Удэ считают, что их трудовые права нарушаются
82 процента жителей Улан-Удэ считают, что их трудовые права нарушаются
Общество, 28.04.2023
Но в суд или трудинспекцию обращается лишь 11 процентов 
В Бурятии простятся с погибшим на СВО многодетным отцом
В Бурятии простятся с погибшим на СВО многодетным отцом
Общество, 28.04.2023
37-летний мужчина отправился на спецоперацию добровольцем
В Бурятии детям разрешили не приходить в школу в снегодождь
В Бурятии детям разрешили не приходить в школу в снегодождь
Общество, 28.04.2023
Они могут не посещать занятия в непогоду

В Улан-Удэ почтили память погибших пожарных
В Улан-Удэ почтили память погибших пожарных
Общество, 28.04.2023
Церемония возложения цветов прошла на проспекте Победы
В Бурятии вернули на место угрожавший людям символ СССР
В Бурятии вернули на место угрожавший людям символ СССР
Общество, 28.04.2023
Памятник в виде серпа и молота восстанавливали четыре с лишним месяца
Улан-удэнцев призвали уступать дорогу трамваям в центре города
Улан-удэнцев призвали уступать дорогу трамваям в центре города
Общество, 28.04.2023
Автомобилисты мешают движению электротранспорта на пересечении двух улиц

Иркутский режиссёр снял фильм о кочевых яководах Бурятии
Иркутский режиссёр снял фильм о кочевых яководах Бурятии
Общество, 28.04.2023
Этнографический фильм называется «Лежбище быка»
В Бурятии разыскали и принудительно госпитализировали больного туберкулёзом
В Бурятии разыскали и принудительно госпитализировали больного туберкулёзом
Общество, 28.04.2023
Мужчина долгое время уклонялся от обследования и лечения
В Улан-Удэ удалось избежать крупного прорыва канализации
В Улан-Удэ удалось избежать крупного прорыва канализации
Общество, 28.04.2023
Инцидент произошёл на проспекте Автомобилистов
В Бурятии объяснили уменьшение соцдоплаты к пенсии
В Бурятии объяснили уменьшение соцдоплаты к пенсии
Общество, 28.04.2023
Её получают более 51 тысячи человек
Жителя Бурятии обязали устранить крупную свалку
Жителя Бурятии обязали устранить крупную свалку
Общество, 28.04.2023
Владелец захламил участок бытовыми отходами на площади более 1000 кв.м
Росгвардейцы Бурятии написали «Диктант Победы»
Росгвардейцы Бурятии написали «Диктант Победы»
Общество, 28.04.2023
К акции присоединились учащиеся двух школ

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Конференции
^