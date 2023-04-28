Бурятия вновь присоединится к «Российскому Азимуту»

Фестиваль пройдёт в столице республики
20 мая в Улан-Удэ состоится региональный этап всероссийского фестиваля по спортивному ориентированию «Российский Азимут 2023». Соревнования проведут на Верхней Берёзовке, в спортивно-оздоровительном комплексе «Зорька». Спортсмены посоревнуются в дисциплине «кросс-выбор».
Участие в фестивале примут следующие группы:
Ж-21 - Женщины 19-34 лет (1989 – 2004 гг.р.);
Ж-35 - Женщины 35-44 лет (1979 – 1988 гг.р.);
Ж-55 - Женщины 55 лет и старше (1968 г.р. и старше);
Ж- Студентки - Студентки вузов и ссузов (1999 – 2006 гг.р.);
Ж-12 - Девочки до 13 лет (2011 -2012 гг.р.);
Ж-14 - Девушки до 15 лет (2009 – 2010 гг.р.);
Ж-18 - Девушки до 19 лет (2005 – 2006 гг.р.);
Ж-16 - Девушки до 17 лет (2007 – 2008 гг.р.);
М-12 - Мальчики до 13 лет (2011 -2012 гг.р.);
М-14 - Юноши до 15 лет (2009 – 2010 гг.р.);
М-16 - Юноши до 17 лет (2007 – 2008 гг.р.);
М-18 - Юноши до 19 лет (2005 – 2006 гг.р.);
М-21 - Мужчины 19-34 лет (1989 – 2004 гг.р.);
М-35 - Мужчины 35-44 лет (1979 – 1988 гг.р.);
М-55 - Мужчины 55 лет и старше (1968 г.р. и старше);
М-Студенты - Студенты вузов и ссузов (1999– 2006 гг.р.).
Регистрация на фестиваль возможна до 18:00 17 мая, сообщает паблик «Ориентировщики Бурятии».
Возрастное ограничение: 0+.
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