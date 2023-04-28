Бурятия вновь присоединится к «Российскому Азимуту»

Общество, Фото: Сергей Тарасенко, из архива

Фестиваль пройдёт в столице республики



20 мая в Улан-Удэ состоится региональный этап всероссийского фестиваля по спортивному ориентированию «Российский Азимут 2023». Соревнования проведут на Верхней Берёзовке, в спортивно-оздоровительном комплексе «Зорька». Спортсмены посоревнуются в дисциплине «кросс-выбор».



Участие в фестивале примут следующие группы:

Ж-21 - Женщины 19-34 лет (1989 – 2004 гг.р.);

Ж-35 - Женщины 35-44 лет (1979 – 1988 гг.р.);

Ж-55 - Женщины 55 лет и старше (1968 г.р. и старше);

Ж- Студентки - Студентки вузов и ссузов (1999 – 2006 гг.р.);

Ж-12 - Девочки до 13 лет (2011 -2012 гг.р.);

Ж-14 - Девушки до 15 лет (2009 – 2010 гг.р.);

Ж-18 - Девушки до 19 лет (2005 – 2006 гг.р.);

Ж-16 - Девушки до 17 лет (2007 – 2008 гг.р.);

М-12 - Мальчики до 13 лет (2011 -2012 гг.р.);

М-14 - Юноши до 15 лет (2009 – 2010 гг.р.);

М-16 - Юноши до 17 лет (2007 – 2008 гг.р.);

М-18 - Юноши до 19 лет (2005 – 2006 гг.р.);

М-21 - Мужчины 19-34 лет (1989 – 2004 гг.р.);

М-35 - Мужчины 35-44 лет (1979 – 1988 гг.р.);

М-55 - Мужчины 55 лет и старше (1968 г.р. и старше);

М-Студенты - Студенты вузов и ссузов (1999– 2006 гг.р.).



Регистрация на фестиваль возможна до 18:00 17 мая, сообщает паблик «Ориентировщики Бурятии».



Возрастное ограничение: 0+.

