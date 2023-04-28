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В Улан-Удэ почтили память погибших пожарных

В Улан-Удэ почтили память погибших пожарных
Общество, 
Церемония возложения цветов прошла на проспекте Победы

Сегодня, 28 апреля, на мемориале на проспекте Победы в Улан-Удэ прошла церемония возложения цветов, посвящённая памяти сотрудников МЧС, погибших при исполнении служебного долга. Их память почтили руководство и личный состав Главного управления МЧС России по Бурятии, а также ветераны пожарной охраны.



В Бурятии при исполнении погибли шесть пожарных:

- начальник караула профессиональной пожарной команды МВД Бурятской АССР Омолоев Виктор Васильевич;
- начальник караула профессиональной команды МВД Бурятской АССР Ушаков Николай Леонидович;
- командир отделения ВПЧ-5 по охране Улан-Удэнского авиационного завода старший сержант внутренней службы Тынтуев Геннадий Николаевич;
- начальник караула ВПЧ-7 по охране Гусиноозёрского ГРЭС лейтенант внутренней службы Тарасов Владимир Анатольевич;
- начальник караула 5-пожарной части по охране Улан-Удэнского авиационного завода старший лейтенант внутренней службы Андрушкевич Николай Владимирович;
- командир отделения 56-й пожарно-спасательной части Сергеев Владимир Геннадьевич.

- Почтили память тех, кто ценой собственной жизни отдал долг Родине. В пожарной охране Республики Бурятия, ведя неравный бой с огнём, погибло шесть сотрудников. Их имена высечены на мемориальных плитах в пожарно-спасательных частях и на мемориальном комплексе МВД России по Республике Бурятия, - сообщили в пресс-службе ведомства.

Присутствующие почтили память героев минутой молчания и возложением цветов.
пожарные

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