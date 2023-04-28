В ситуации разбиралась прокуратура
Жительница Джидинского района Бурятии пожаловалась в прокуратуру на нарушение законодательства в сфере оплаты труда.
В октябре 2022 года женщина уволилась из учреждения культуры по собственному желанию.
В декабре прошлого года работникам культуры были начислены стимулирующие выплаты по итогам работы в 2022 году.
- В нарушение трудового законодательства заявительнице, а также ещё шести работникам, работавшим в указанный период, выплаты не начислены, - сообщили в пресс-службе республиканской прокуратуры.
Директор учреждения культуры получил прокурорское представление. После этого семи бывшим работникам выплатили стимулирующие на общую сумму 226 тысяч рублей. Виновное лицо привлечено к дисциплинарной ответственности.
В Бурятии уволенные работники добились выплаты «стимулирующих»
Общество, Фото:
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