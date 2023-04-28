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Дальневосточные оркестры соберутся на международный фестиваль

Дальневосточные оркестры соберутся на международный фестиваль
Общество,  Фото:Сергей Тарасенко, из архива
Военные музыканты ВВО готовятся к «Амурским волнам – 2023»

Военные оркестры Восточного военного округа завершают подготовку к XI международному военно-музыкальному фестивалю «Амурские волны», который состоится в Хабаровске в период с 22 по 28 мая текущего года.

В этом году в фестивале примут участие военные оркестры из Хабаровска, Читы, Улан-Удэ, Владивостока, Уссурийска, Петропавловска-Камчатского и Москвы. Помимо военных оркестров на мероприятии выступят музыканты духового оркестра «Lena River Brass» государственной филармонии Республики Саха (Якутия) и оркестра войск Национальной Гвардии Восточного округа. Также исполнительское мастерство продемонстрируют гости из Тюмени, Читы, Улан-Удэ и Уссурийска. Среди дебютантов этого года — музыканты военного оркестра штаба Южного военного округа (Ростов-на-Дону).

Известно, что музыканты военных оркестров штаба Восточного военного округа и общевойсковой армии, дислоцированной в Забайкальском крае, выступят совместно с военнослужащими подразделений почётного караула. Всего от Восточного военного округа в фестивале примут участие свыше 300 военнослужащих.

В исполнении военных оркестров прозвучит маршевая музыка, а также произведения классической духовой, джазовой, народной и эстрадной музыки. Помимо этого, будут показаны сольные концерты участников фестиваля, дефиле-представление военных оркестров, театрализованные шествия, а также марш-парад духовых оркестров по центральной улице Хабаровска.

Отметим, что первый международный военно-музыкальный фестиваль «Амурские волны» состоялся в 2012 году. За это время в нём приняли участие музыканты из Республики Беларусь, КНДР, Казахстана, Монголии, КНР, оркестр кельтских волынок и барабанов и многие другие. Об этом сообщает пресс-служба Восточного военного округа.

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