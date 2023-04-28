28 апреля

27 апреля

Популярное

Детские коллективы Бурятии встретятся в Единый день фольклора

Детские коллективы Бурятии встретятся в Единый день фольклора
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
В республике пройдёт фестиваль-конкурс «Четыре согласия»

Детские фольклорные коллективы Бурятии встретятся в Единый день фольклора на республиканском фестивале-конкурсе «Четыре согласия». В мероприятии примут участие детские и юношеские художественные коллективы, работающие в этнографическом (аутентичном) направлении. Проект посвящён столетию республики и Году педагога и наставника.

Фестиваль представит яркую палитру фольклорных традиций народов, населяющих Бурятию и регионы России. Дети покажут творческие программы, включающие образцы музыкально-песенного, словесного, танцевального, обрядового фольклора, инструментальной музыки, фрагменты традиционных игр. В рамках фестиваля пройдут мастер-классы, концертные выступления участников и победителей фестиваля, обрядово-игровая программа, выставка-ярмарка народных промыслов детского творчества.

Первый отборочный тур для конкурсантов пройдёт по видеозаписям. Заявку на участие, согласие на обработку персональных данных, видеозапись конкурсных выступлений, фото работ в трёх проекциях нужно отправить до 1 июля электронную почту: [email protected] с пометкой «Четыре согласия». По итогам просмотра конкурсных программ и работ оргкомитет отправит приглашение для участия в финале фестиваля, который состоится 17 июля.

- Идеи дружбы народов, толерантности, взаимопонимания и взаимодействия лежат в основе проводимого фестиваля. Название фестиваля символично – буддийская легенда «Четыре согласия» повествует о дружбе четырёх животных: слона, обезьяны, зайца и птицы. Совместными усилиями они добиваются результата – достают плоды, растущие на высоком дереве, - сообщает республиканский центр народного творчества.

Возрастное ограничение: 6+.
Бурятия фестиваль конкурс дети фольклор народно-прикладное творчество творческий конкурс

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

В Бурятии сельчане год не могут дождаться новую карету скорой
В Бурятии сельчане год не могут дождаться новую карету скорой
Общество, 28.04.2023
Люди опасаются, что старая машина может сломаться в любой момент

Детские коллективы Бурятии встретятся в Единый день фольклора
Детские коллективы Бурятии встретятся в Единый день фольклора
Общество, 28.04.2023
В республике пройдёт фестиваль-конкурс «Четыре согласия»
В Улан-Удэ определят «Наследников Победы»
В Улан-Удэ определят «Наследников Победы»
Общество, 28.04.2023
В столице Бурятии проведут творческий фестиваль-конкурс
Жителям Бурятии объяснили, почему в республике не будет электробусов
Жителям Бурятии объяснили, почему в республике не будет электробусов
Общество, 28.04.2023
Для этого в регионе нет необходимой инфраструктуры
В Бурятии помогли раненому на СВО иностранцу
В Бурятии помогли раненому на СВО иностранцу
Общество, 28.04.2023
Уроженец Узбекистана отправился на спецоперацию добровольцем
В Бурятии местами небольшой снег
В Бурятии местами небольшой снег
Общество, 28.04.2023
В Улан-Удэ до +12 градусов
В парке Улан-Удэ отпразднуют Первомай
В парке Улан-Удэ отпразднуют Первомай
Общество, 27.04.2023
Для горожан подготовят развлекательную и спортивную программы
В Чите воссоздадут поле боя с укреплениями
В Чите воссоздадут поле боя с укреплениями
Общество, 27.04.2023
Реконструкцию проведут 9 мая во время военно-исторического фестиваля
В дацане Бурятии состоится Дуйнхор хурал
В дацане Бурятии состоится Дуйнхор хурал
Общество, 27.04.2023
Его посвятят божеству Идаму Калачакре
На Улан-Удэ опустится «Ночь музеев»
На Улан-Удэ опустится «Ночь музеев»
Общество, 27.04.2023
В этом году в акции не примут участие художественный музей и музей природы
В Бурятии отреставрировали памятник в честь Героя Советского Союза Дармы Жанаева
В Бурятии отреставрировали памятник в честь Героя Советского Союза Дармы Жанаева
Общество, 27.04.2023
На ремонт памятника студенты собрали более 50 тысяч рублей
В Улан-Удэ покажут работы юных художников
В Улан-Удэ покажут работы юных художников
Общество, 27.04.2023
В музее города откроется выставка учащихся ДШИ
В районе Бурятии открылась муниципальная экостанция
В районе Бурятии открылась муниципальная экостанция
Общество, 27.04.2023
В Курумканском районе внедряют новый формат экообучения
В районной больнице в Бурятии появился музей медицинских экспонатов
В районной больнице в Бурятии появился музей медицинских экспонатов
Общество, 27.04.2023
Там можно увидеть прежние медицинские инструменты, шприцы врачебную одежду
Студенты из Бурятии стали призёрами конференции в Казани
Студенты из Бурятии стали призёрами конференции в Казани
Общество, 27.04.2023
Они презентовали новейшие пищевые технологии в производстве мясных продуктов

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Конференции
^