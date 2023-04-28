В республике пройдёт фестиваль-конкурс «Четыре согласия»
Детские фольклорные коллективы Бурятии встретятся в Единый день фольклора на республиканском фестивале-конкурсе «Четыре согласия». В мероприятии примут участие детские и юношеские художественные коллективы, работающие в этнографическом (аутентичном) направлении. Проект посвящён столетию республики и Году педагога и наставника.
Фестиваль представит яркую палитру фольклорных традиций народов, населяющих Бурятию и регионы России. Дети покажут творческие программы, включающие образцы музыкально-песенного, словесного, танцевального, обрядового фольклора, инструментальной музыки, фрагменты традиционных игр. В рамках фестиваля пройдут мастер-классы, концертные выступления участников и победителей фестиваля, обрядово-игровая программа, выставка-ярмарка народных промыслов детского творчества.
Первый отборочный тур для конкурсантов пройдёт по видеозаписям. Заявку на участие, согласие на обработку персональных данных, видеозапись конкурсных выступлений, фото работ в трёх проекциях нужно отправить до 1 июля электронную почту: [email protected] с пометкой «Четыре согласия». По итогам просмотра конкурсных программ и работ оргкомитет отправит приглашение для участия в финале фестиваля, который состоится 17 июля.
- Идеи дружбы народов, толерантности, взаимопонимания и взаимодействия лежат в основе проводимого фестиваля. Название фестиваля символично – буддийская легенда «Четыре согласия» повествует о дружбе четырёх животных: слона, обезьяны, зайца и птицы. Совместными усилиями они добиваются результата – достают плоды, растущие на высоком дереве, - сообщает республиканский центр народного творчества.
Возрастное ограничение: 6+.
Детские коллективы Бурятии встретятся в Единый день фольклора
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