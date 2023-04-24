В вузах ДФО хотят создать патриотические объединения студентов

Властям нужны люди, которые «вместе с нами»
В дальневосточных вузах предложили создать патриотические объединения студентов. Такое поручение Минобрнауки России и главам регионов Дальнего Востока дал заместитель председателя правительства РФ – полномочный представитель президента РФ в ДФО Юрий Трутнев по итогам совещания по вопросам состояния воспитательно-патриотической работы в вузах Дальнего Востока.
- Нужно создать во всех дальневосточных вузах студенческие патриотические объединения. Человек должен понимать, что он выбрал сторону. Выбрал то, кем и с кем ему быть, – заявил Юрий Трутнев.
Ещё вице-премьер напомнил, что в марте прошлого года в высших учебных заведениях страны утверждена должность проректора по воспитательной работе и молодёжной политике. Кроме этого, заместитель министра науки и высшего образования РФ Ольга Петрова сообщила, что ведомство проводит серию окружных семинаров для проректоров вузов, где обсуждается методика преподавания основ гражданско-патриотического воспитания. Также проректоры дальневосточных вузов в ходе совещания поделились своим опытом просветительской и воспитательной работы со студентами.
Подводя итоги совещания, вице-премьер подчеркнул, что нужно стремиться к тому, чтобы каждый выпускник вуза становился патриотом своей страны.
- Каждый, кто работает в учебных заведениях, должен заниматься патриотическим воспитанием. Нам нужны люди, которые вместе с нами, которые не боятся брать на себя ответственность и которые болеют за будущее, за следующее поколение, – подытожил Юрий Трутнев.
Как сообщает пресс-служба полномочного представителя президента Российской Федерации в ДФО, на Дальнем Востоке реализуются общественные проекты по сохранению исторической памяти. Субсидии и гранты на реализацию проектов в этом году получили Амурская область, Приморский край, Сахалинская область, Магаданская область, Приморье, Камчатка, Хабаровский край. Также ежегодно организуется обучение по программе повышения квалификации специалистов сферы гражданского и патриотического воспитания. В 2023 году на курс поступили 200 человек, в том числе представители дальневосточных регионов: Амурской, Магаданской, Сахалинской областей и Хабаровского края.
В вузах ДФО хотят создать патриотические объединения студентов
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