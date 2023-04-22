Приговор суда вступил в законную силу
Баргузинским районным судом рассмотрено уголовное дело в отношении мужчины. Он признан виновным по ч. 1 ст. 222 УК РФ «Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка, пересылка или ношение оружия, основных частей огнестрельного оружия, боеприпасов».
Житель района незаконно хранил нарезное огнестрельное оружие, изготовленное самодельным способом.
- С учётом совокупности положенных в основу приговора доказательств, суд пришёл к выводу о виновности гр. С. в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 222 УК РФ, ему назначено судом наказание в виде лишения свободы условно, с испытательным сроком, - сообщили в суде.
Приговор суда не обжалован, вступил в законную силу.
Житель Бурятии получил условный срок за незаконное хранение оружия
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