В Забайкалье заявили об усилении работы с бездомными собаками
Заместитель главы Забайкалья Александр Костенко 18 апреля рассказал, что по поручению губернатора в регионе усиливается работа с бездомными собаками. Администрации Читы рекомендовано ввести режим повышенной готовности, сообщает пресс-служба правительства Забайкалья.
- Даны указания Госветслужбе, главам районов и, прежде всего, руководству Читы детально разобраться в ситуации со стаями животных на улицах, отловить всех собак, которые могут создавать угрозу людям. Администрации Читы рекомендовано ввести режим повышенной готовности. Помимо этого, губернатор поручил провести анализ работы подрядчика, который занимается отловом собак в крае. Посмотреть, как отрабатываются заявки, через какое время и в каком состоянии собаки возвращаются в естественную среду обитания, не попадают ли снова на улицы те животные, которые были переданы новым хозяевам. Мы эту работу начали. Все необходимые решения будут приняты, - заявил Александр Костенко.
По заявлению пресс-службы администрации городского округа «Город Чита», в городе за минувшие сутки подрядчиком комитета городского хозяйства администрации было отловлено 30 собак в парке Солнечный, на площади имени Ленина, у школ №26 и №30, в районе стадиона СибВО и т.д.
В Чите из-за собак могут ввести режим повышенной готовности
Общество, Фото:
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