Во всех районах будут проведены проверки
Губернатор Забайкальского края Александр Осипов поручил убрать агрессивных собак в регионе после недавнего нападения своры на ребенка в Чите.
- Госветслужба, администрация Читы и главы районов должны разобраться в ситуации со стаями животных, между прочим хищников, на улицах населенных пунктов Забайкалья - проанализировать, предпринять необходимые меры по удалению собак, - написал Александр Осипов на своей странице в «ВКонтакте».
Также он поручил проанализировать работу подрядчика, который занимается отловом собак в регионее.
Правительство Забайкалья в этом году на работу с бездомными животными направило более 93 миллионов рублей, ещё 23 миллиона рублей выделено на строительство приютов для животных.
Как сообщал «Байкал-Daily», очередной случай нападения агрессивных собак на ребёнка произошёл в Чите 17 апреля. Пострадавший ребёнок был госпитализирован. Доследственную проверку проводят следователи.
Недавно в Оренбурге произошла трагедия: стая собак насмерть загрызла девятилетнего ребёнка. Всё чаще звучат требования изменить законодательство, запрещающее сейчас усыпление здоровых бездомных собак. Так, руководитель организации, занимающейся отловом животных, Татьяна Романова заявила «КП-Оренбург», что «действующая система – отлова, стерилизации, вакцинации и выпуска – не работает. Стерилизованные и привитые животные не перестают быть агрессивными и сбиваться в стаи». По её словам, «пока не примут нормальный закон – жертвы еще будут».
Губернатор Забайкалья поручил «принять меры по удалению собак»
Власть, Фото:
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