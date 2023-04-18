В Улан-Удэ «сразились» ЮИДовцы городских школ

Школьник посоревновались между собой в знании правил дорожного движения
В Улан-Удэ, на базе детско-юношеского центра «Безопасное детство», 14 апреля прошёл городской конкурс юных инспекторов движения «Безопасное колесо- 2023».
Команды-победители районных этапов проверили свои знания правил дорожного движения, по оказанию первой медицинской помощи, а также показали свои практические навыки в управлении велосипеда. Нововведением в этом году стал этап «Агитационная бригада», где ребята продемонстрировали свои творческие номера.
По итогам соревнований призовые места распределились следующим образом:
Первое место - СОШ №65 имени Г.С. Асеева;
Второе место - СОШ №58;
Третье место - СОШ № 31 имени П.Т. Харитонова.
Победители получили возможность участия в республиканском конкурсе «Безопасное колесо – 2023», а также сертификаты от спонсоров. Об этом сообщает пресс-служба комитета по образованию администрации Улан-Удэ.
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