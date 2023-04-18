Улан-удэнке, сжигавшей траву и мусор, грозит «административка»

Общество, Фото: ГУ МЧС по Бурятии

Женщина убиралась по улице Тулаева



15 апреля сотрудники государственного пожарного надзора выявили жительницу Улан-Удэ, которая сжигала сухую траву и мусора во время уборки территории по улице Тулаева. В настоящее время принимаются меры по привлечению правонарушительницы к административной ответственности.



- Всего с начала пожароопасного периода на территории республики установлено 22 человека, виновных в возникновении неконтролируемых палов сухой растительности. Дознавателями органов государственного пожарного надзора к 14 гражданам применены меры административного воздействия, наложено штрафов на общую сумму 140 тысяч рублей, - сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Бурятии.



Также здесь напомнили, что на территории региона действует особый противопожарный режим, в рамках которого запрещены любые работы с применением огня, разведение костров, отжиг мусора и сухой травы. Нарушителям грозит как административная, так и уголовная ответственность.

