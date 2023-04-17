Бурятский борец стал призёром первенства России

Общество, Фото: федерация спортивной борьбы РБ

Тамир Ешинимаев выиграл «бронзу» в Якутске



Бурятский борец Тамир Ешинимаев стал бронзовым призёром первенства России по вольной борьбе. Соревнования проходили с 13 по 16 апреля в Якутске среди юниоров до 21 года.



Спортсмен выступал в весовой категории 70 кг. В 1/16 финала Тамир вышел с фаворитом этого веса представителем Чеченской Республики Магомедом Байтукаевым и уступил ему со счётом 2:1. В утешительных схватках он выиграл у представителей Кемеровской области и Красноярского края. И в схватке за бронзовую медаль с Бабасаном Подкаменевым Тамир победил со счётом 10:0. Спортсмен тренируется у заслуженного тренера РБ, мастера спорта России Батора Базарова.



Как сообщает федерация спортивной борьбы РБ, «бронзу» первенства также выиграл Руслан Юршин из сборной команды Иркутской области. Он выступал в весовой категории до 92 кг.

