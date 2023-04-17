Тамир Ешинимаев выиграл «бронзу» в Якутске
Бурятский борец Тамир Ешинимаев стал бронзовым призёром первенства России по вольной борьбе. Соревнования проходили с 13 по 16 апреля в Якутске среди юниоров до 21 года.
Спортсмен выступал в весовой категории 70 кг. В 1/16 финала Тамир вышел с фаворитом этого веса представителем Чеченской Республики Магомедом Байтукаевым и уступил ему со счётом 2:1. В утешительных схватках он выиграл у представителей Кемеровской области и Красноярского края. И в схватке за бронзовую медаль с Бабасаном Подкаменевым Тамир победил со счётом 10:0. Спортсмен тренируется у заслуженного тренера РБ, мастера спорта России Батора Базарова.
Как сообщает федерация спортивной борьбы РБ, «бронзу» первенства также выиграл Руслан Юршин из сборной команды Иркутской области. Он выступал в весовой категории до 92 кг.
Бурятский борец стал призёром первенства России
Общество, Фото:
Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.
Читают сейчас
В МВД заявили, что это вообще произошло за пределами страны
Им стала сотрудница детсада «Зорька»
Тамир Ешинимаев выиграл «бронзу» в Якутске
Закаменский коллектив «Эхын буян» стал лауреатом всероссийского фестиваля
В Улан-Удэ за богослужением молился глава республики Алексей Цыденов
Алиса Жамбалова выиграла гонку на 30 км
Он был на спецоперации санитарным инструктором
Героя вселенной DC заметили в центре Улан-Удэ
До отъезда на спецоперацию он работал в администрации Баунтовского района
Мусор остался после капремонта
Дмитрий Левицкий внёс их в личный список самых вкусных блюд
Заслуженная артистка Монголии Уянга Унушихбаярын исполнит партию Флории Тоски
До 5 июня идёт приём заявок на соискание просветительской награды «Знание.Премия – 2023»
Появляться на них запретили в некоторых скверах и парках
Ключи торжественно вручали на площади Советов. «Байкал-Daily» представляет фоторепортаж