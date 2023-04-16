В Улан-Удэ жильцов многоэтажки обсчитали почти на полмиллиона

После судебных споров теплоэнергетикам пришлось эти деньги вернуть людям
ПАО «ТГК-14» уличили в необоснованных начислениях за тепло. Речь идёт о доме № 42а на улице Ключевская. Жильцов обсчитали на 430 с лишним тысяч рублей.
Люди, несогласные с этой суммой, сами обратились в управление муниципальной жилищной инспекции. Проверка показала, что собственникам начислили плату за объём тепловой энергии, превышающий фактические показатели общедомового прибора учёта.
ТГК-14 обязали устранить нарушения. Компания решила оспорить его в Арбитражном суде Бурятии, однако предписание признали законным и обоснованным. Затем ПАО обжаловало это решение в Четвёртом арбитражном апелляционном суде, но и там его оставили без изменения. Почти полмиллиона рублей теплоэнергетикам пришлось вернуть на лицевые счета собственников.
После судебных споров теплоэнергетикам пришлось эти деньги вернуть людям
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