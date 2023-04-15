Мужчина нанёс другу множество ударов кулаками, ногами и деревянным табуретом по голове и другим частям тела
В Бурятии вынесли приговор 58-летнему ранее судимому жителю, признанному виновным в убийстве.
31 декабря 2022 года мужчина приехал в село Мухоршибирь в гости к приятелю. Днём они стали употреблять спиртные напитки, и позже на фоне алкогольного опьянения поссорились. Во время конфликта гость напал на хозяина дома и нанёс ему множество ударов кулаками, ногами и деревянным табуретом по голове и другим частям тела. Спустя некоторое время от полученных повреждений 64-летний потерпевший скончался на месте происшествия.
Злоумышленник спрятал его тело в кладовке, закидав сеном. Лишь 2 января он обратился в правоохранительные органы с явкой с повинной.
- Приговором суда мужчине назначено наказание в виде 8 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима, - сообщили в СУ СК РФ по Бурятии.
Житель Бурятии получил 8 лет колонии за убийство приятеля
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