Благодатный огонь в Бурятию привезут 17 апреля

Общество, Фото: Сергей Тарасенко

Утром он будет доставлен в Троицкий храм



Каждый год в Бурятию привозят частицу Благодатного огня из Иерусалима. Святыню в этом году по традиции также доставит Улан-Удэнский авиазавод.



В прошлом году частичку Благодатного огня привозил Леонид Белых, экс-руководитель Улан-Удэнского авиазавода. В этом году святыню доставит нынешний управляющий Алексей Козлов, сообщили «Байкал-Daily» в пресс-службе Бурятской и Улан-Удэнской епархии.



- 17 апреля в 8 часов утра прибудет Благодатный огонь из Иерусалима. Уже где-то в 8:30 он будет доставлен в Троицкий храм города Улан-Удэ. Каждый желающий сможет в это время прийти в храм и получить часть Благодатного огня для себя и своих близких и принести этот огонь в свои дома и возжечь святые лампадки, - прокомментировал иеромонах Тихон.



Справка:



Благодатный огонь – огонь, выносимый из храма Гроба Господня на особом богослужении, совершаемом ежегодно в Великую субботу, накануне православной Пасхи в храме Воскресения Христова в Иерусалиме. Присутствующие молятся и исповедуют свои грехи, прося Господа даровать благодатный огонь. Вынос Святого света символизирует выход из гроба воскресшего Иисуса Христа.



Считается, что тот день, когда Благодатный огонь не сойдёт, будет последним для людей, находящихся в храме, а сам храм будет разрушен. Поэтому паломники обычно причащаются перед тем, как прийти в святое место. В разные годы томительное ожидание длится от пяти минут до нескольких часов. Прихожане храмов передают Святой свет от свечи к свече.





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