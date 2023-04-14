14 апреля

13 апреля

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В Бурятии фермерам пригрозили изъятием земли за пал травы

В Бурятии фермерам пригрозили изъятием земли за пал травы
Общество,  Фото:агентство лесного хозяйства
Накануне огонь по траве едва не подобрался к селу Верхняя Иволга

10 апреля на совещании по лесопожарной обстановке глава Бурятии Алексей Цыденов, поручил усилить контроль за сельхозпалами. Также он поручил привлечь максимальное количество служб для недопущения дестабилизации с пожарами в республике. В случае если владельцы земель сельхозначения будут выжигать траву на своих территориях, им будет выписан штраф, а участки изъяты из пользования. Об этом рассказали в республиканском агентстве лесного хозяйства.

Накануне, 13 апреля, тушили лесной пожар в Иволгинском районе. С огнём боролись сотрудников лесной охраны и МЧС, было задействовано шесть единиц техники.

Общая площадь, пройденная огнём, составила 10 га. Пожар ликвидировали.

Сегодня, 14 апреля, зампред правительства Бурятии по вопросам безопасности Пётр Мордовской области разобрал эту ситуацию на заседании оперативного штаба по тушению лесных пожаров.

- У нас продолжаются поджоги сухой травы, и люди не понимают, какой угрозе они подвергают не только лес, но и населённые пункты. Вчера в Иволгинском районе огонь по траве едва не подобрался к селу Верхняя Иволга, но благодаря слаженной работе группировки удалось остановить и ликвидировать пожар. Есть предположение, что пожар возник из-за выжигания сухой травы на землях сельхозназначения, а затем перешёл в лесной фонд. Призываю главу района и ведомства разобраться в данной ситуации, - отметил Пётр Мордовской.

На утро 14 апреля новых возгораний в лесах республики не зарегистрировано.

В Бурятии действует особый противопожарный режим. Выжигание сухой травы запрещено, доступ в лес запрещён.

При обнаружении очагов возгорания жителей просят сообщать ближайшее лесничество или по телефону горячей линии 8 (3012) 20-44-44.

лесные пожары

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