В Бурятии возле школы не было освещения









Житель Джидинского района Бурятии обратились в прокуратуру из-за отсутствия уличного освещения вдоль Петропавловской средней общеобразовательной школы.- Установлено, что администрацией сельского поселения не обеспечен должный контроль за выполнением подрядчиком обязательств по осуществлению технологического присоединения освещения школы к электросетям, - сообщили в пресс-службе республиканской прокуратуры.Глава сельского поселения «Петропавловское» получил прокурорское представление. После этого ответственный сотрудник был привлечён к дисциплинарной ответственности. А подрядчик заменил светильники по периметру школы и установил необходимое оборудование.Кроме того, в ходе проверки выявлено, что на пяти улицах села нет уличного освещения, хотя работы планировались в рамках программы «Народный бюджет».После того сотрудник администрации Джидинского района был привлечён к административной ответственности по ч. 1 ст. 12.34 КоАП РФ «Несоблюдение требований по обеспечению безопасности дорожного движения при содержании дорог». Ему назначен штраф в размере 20 тысяч рублей.Сейчас электрообеспечение улиц восстановлено.