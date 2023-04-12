Способы защиты граждан от кибермошенников обсудили власти регионов ДФО

Общество, Фото: управление Генпрокуратуры по ДФО

На Дальнем Востоке ежегодно регистрируется порядка 30 тысяч интернет-преступлений



В Хабаровске прошёл форум «Профилактика и противодействие кибермошенничеству». Представители банковского сектора, Генеральной прокуратуры России и правоохранительного блока дальневосточных регионов обсудили, как защитить граждан от мошенничества в интернет-среде.



В мероприятии приняли участие губернаторы и главы всех регионов Дальнего Востока, руководители правоохранительных органов, Росфинмониторинга, Центробанка России, банков и организаций, работающих в сфере информационной безопасности, сообщили в управлении Генпрокуратуры по ДФО.



Заместитель Генерального прокурора России Дмитрий Демешин отметил, что в ДФО ежегодно регистрируется порядка 30 тысяч интернет-преступлений. Лидерами являются Приморский (около 7 тысяч преступлений) и Хабаровский края (порядка 5 тысяч преступлений). Значительное их количество, а это порядка 3,4 – 3,7 тысяч преступлений зафиксировано в Забайкальском крае, Республике Бурятия и Амурской области. В Республике Саха (Якутия) совершено 2,8 тысяч преступных деяний такой категории, в Сахалинской области – 1,7, в Камчатском крае – 1,4, в Магаданской области – 693, в Еврейской автономной области – 552 и Чукотском автономном округе – 213 преступлений.



Ранее была введена административная ответственность за невыполнение оператором связи определённых законом обязанностей, касающихся передачи данных и прекращения оказания услуг связи. Установлен запрет на использование иностранных мессенджеров для передачи платежных документов. Рядом полномочий по обеспечению функционирования системы соблюдения операторами связи требований при оказании услуг связи наделена Радиочастотная служба.



- В условиях беспрецедентного давления на экономику нашего государства, непрекращающихся кибератак на информационные ресурсы различных отраслей, в том числе критически важную инфраструктуру, обеспечение защиты финансового сектора, размещённых в банках и у операторов электронных платежей средств граждан, особенно слабозащищённых категорий, пенсионеров приобретает особую важность. Выработка действенных механизмов противодействия дистанционному мошенничеству требует комплексного подхода, - сказал Дмитрий Демешин.



Участники форума обсудили вопросы взаимодействия и проблемы своевременности обмена данными, необходимыми для пресечения противоправной деятельности, методику выявления отдельных видов кибермошенничества.







