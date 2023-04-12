В Бурятии официально открыт конкурс «Эрхим багша - 2023»
В Улан-Удэ состоялось торжественное открытие республиканского конкурса профессионального мастерства «Эрхим багша – 2023». Конкурс этого года посвящён Году педагога и наставника, а также столетию республики, столетию министерства образования и науки РБ. Мероприятие прошло в Бурятском республиканском педагогическом колледже.
В конкурсе принимают участие 19 учителей из 15 районов республики и города Улан-Удэ. В этом году конкурс проходит в качестве регионального этапа всероссийского конкурса профессионального мастерства «Лучший учитель родного языка и родной литературы».
Участники прошли этап «Урок». Впереди этапы «Классный час», «Методическая мастерская» и «Разговор с министром».
- Мероприятие проводится в рамках реализации государственной программы «Сохранение и развитие бурятского языка в Республике Бурятия на 2021-2030 годы», - сообщает пресс-служба министерства образования и науки РБ.
В Улан-Удэ соревнуются учители бурятского языка
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