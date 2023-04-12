В Улан-Удэ соревнуются учители бурятского языка

Общество, Фото: пресс-служба минобразования РБ

В Бурятии официально открыт конкурс «Эрхим багша - 2023»



В Улан-Удэ состоялось торжественное открытие республиканского конкурса профессионального мастерства «Эрхим багша – 2023». Конкурс этого года посвящён Году педагога и наставника, а также столетию республики, столетию министерства образования и науки РБ. Мероприятие прошло в Бурятском республиканском педагогическом колледже.



В конкурсе принимают участие 19 учителей из 15 районов республики и города Улан-Удэ. В этом году конкурс проходит в качестве регионального этапа всероссийского конкурса профессионального мастерства «Лучший учитель родного языка и родной литературы».



Участники прошли этап «Урок». Впереди этапы «Классный час», «Методическая мастерская» и «Разговор с министром».



- Мероприятие проводится в рамках реализации государственной программы «Сохранение и развитие бурятского языка в Республике Бурятия на 2021-2030 годы», - сообщает пресс-служба министерства образования и науки РБ.



