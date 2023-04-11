В столице Бурятии множатся деревья-ампутанты



В региональном отделении Народного фронта обратили внимание на так называемую омолаживающую обрезку, которую затеяли в столице Бурятии несколько лет назад и в итоге сделали ежегодной. Общественники заявили, что, по сути, это никакая не подрезка, а «опеньковывание», после которой выживают не все зелёные насаждения.



Хотя власти уверяют, что этой процедуре подвергают только старые деревья, которые могут быть опасны для людей, горожане всё равно не в восторге. Если сделать что-то неправильно, то, по словам экологов, дерево погибает. Ствол гниёт, внутрь попадают споры грибов и других микроорганизмов. А метод топпинга – удаление всей кроны (или, иначе, обезглавливание) – вообще крайняя мера, а не панацея, считают специалисты.



- Крайним мерам в Улан-Удэ сейчас подвергается большинство деревьев. Почти три тысячи на 35 улицах обрежут весной, – заявили «фронтовики». – Целые аллеи ампутантов вызывают жалость и недоумение. Зачем? Богатая крона – не только чистый воздух и эстетика, но и тень в знойные солнечные дни, которыми так славится Бурятия.







Активисты задались в своём официальном telegram-канале, когда прекратится массовое уничтожение зелёных насаждений. На озеленение города в этот раз потратят порядка 89 миллионов рублей. Но для горожан это, скорее печальная, чем радостная новость, резюмировали в Народном фронте. Люди опасаются, что такими темпами Улан-Удэ превратится в степь.

