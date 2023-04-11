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В Улан-Удэ определили эмблему ко Дню Победы

В Улан-Удэ определили эмблему ко Дню Победы
Общество,  Фото:администрация Улан-Удэ
Центральным элементом эмблемы станет скульптура «Родина-мать зовёт!»

Праздничные панно, инсталляции и фотозоны украсят Улан-Удэ к 78-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне. Центральным элементом эмблемы к 9 мая станет скульптура «Родина-мать зовёт!».

- Эмблема включает в себя следующие составляющие: центральный элемент - образ всем известной скульптуры «Родина-мать зовёт!», стилизованные цифры «78», текст «Победа 1945-2023» и «Память бессмертна». Также нами разработаны эскизы макетов для различных форматов рекламной-полиграфической продукции с использованием эмблемы, в том числе макеты для рекламных щитов и плакатов, - рассказал начальник отдела городского дизайна комитета по архитектуре и градостроительству Даши Анчиров.

Всего планируется задействовать 111 конструкций, различного формата: это и фотозоны, инсталляции, флаговые конструкции. Их планируется устанавливать со 2 по 7 мая, сообщили в пресс-службе мэрии.

Панно украсят фасады административных зданий и здание бывшего кинотеатра «Прогресс». Растяжки разместят на основных путепроводах - по улице Борсоева в сторону Элеватора, по пр. Победы, ул. Трубачеева и т.д. Также будут установлены 15 панно на рекламных щитах – по пять в каждом районе города.

На Театральной площади, на площади Революции, Арбате и у театра имени Бестужева будут расположены декоративные инсталляции, на Мемориале Победы установят фотозону и флаговые конструкции.

Также флаговые конструкции и инсталляции установят в парках «Юбилейный», им. Д.Ж. Жанаева, С.Н. Орешкова, «Кристальный». К 9 мая праздничное оформление города будет завершено.

День Победы эмблема

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