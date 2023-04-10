В Бурятии пройдёт турнир по борьбе за благополучие Путина

Общество, Фото: Сергей Тарасенко

На ковёр выйдут около 700 спортсменов



15 апреля в Физкультурно-спортивном комплексе в Улан-Удэ пройдёт международный турнир по бурятской борьбе бухэ барилдаан. Он будет посвящён Богине Белая Тара – Сагаан Дара Эхэ, которая в буддизме считается покровительницей высших иерархов России. Потому соревнования традиционно проводятся за здравие и благополучие Владимира Путина. Перед началом турнира священнослужители проведут специальный молебен в честь президента.



Турнир проводится с 2007 года под эгидой Буддийской традиционной Сангхи России, при поддержке правительства Бурятии.



- Проводя соревнования именно по национальным видам спорта, мы приобщаем молодое поколение к нашим древним традициям, к культуре нашего народа, к истории наших предков, которых мы должны помнить и чтить. И, конечно, к соблюдению основ здорового образа жизни, - отметил министр спорта и молодёжной политики Бурятии Иван Козырев.



На ковёр выйдут около 700 спортсменов из Бурятии, Забайкальского края, Иркутского области и Монголии. Это юноши 2006 года рождения и младше в весовых категориях: 30 кг, 35 кг, 40 кг, 45 кг, 50 кг, 55 кг, 60 кг, 65 кг, свыше 65 кг и мужчины в весовых категориях 63 кг, до 75 кг и свыше 75 кг. Абсолютное первенство пройдёт среди юношей 2011 года рождения. Также будут подведены итоги первенства среди команд дацанов.



По правилам бурятской национальной борьбы каждый участник должен иметь два кушака: красного и синего цветов. Выход на ковёр обязательно в шуудаке или шортах с завязанными кушаками. Мужчины борются пять минут, юноши – три минуты, в случае ничьи продолжается борьба на кушаках до победного завершения.



Турнир состоится в субботу, 15 апреля в ФСК. Соревнования стартуют с 10:00. Церемония открытия состоится в 12:30. Вход свободный.





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