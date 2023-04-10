Так, «Эхын буян» покажет программу на основе богатейшего наследия закаменских бурят
Бурятия стала площадкой всероссийского фестиваля-конкурса любительских творческих коллективов в рамках федерального проекта «Творческие люди». В Улан-Удэ состоится этап для двух федеральных округов: Сибирского и Дальневосточного, сообщили в минкультуры Бурятии.
Лауреатами конкурса станут 20 лучших любительских коллективов со всей страны. Они получат гранты национального проекта «Культура» в размере 2 млн рублей каждый.
Бурятию представит на фестивале закаменский ансамбль «Эхын буян», а также образцовый ансамбль бурятских народных инструментов «Аялга» из села Усть-Дунгуй Кяхтинского района.
- Ансамбль «Эхын буян» покажет на фестивале программу на основе богатейшего фольклорного наследия и уникальных песен закаменских бурят – представителей рода хонгодоров. Ежегодные фольклорные экспедиции участников по селам района дали возможность собрать ценнейший материал: песни, календарные и семейно-бытовые обряды, танцы, изделия и технологии народных художественных промыслов. В репертуаре ансамбля насчитывается около 200 песен, более 20 обрядов, - рассказали в министерстве культуры Бурятии.
Коллектив «Эхын буян» (в переводе на русский «Благодеяние матери») создан в 2001 году на базе районного центра культуры и творчества. Руководит коллективом Хорло Цыденова, специалист по бурятскому фольклору, музыкант-исполнитель на бурятских народных инструментах лимба и морин хуур.
В 2022 году нсамбль «Эхын буян» стал победителем XIV международного фестиваля «Алтаргана-2020» (Забайкальский край) и лауреатом межрегионального фестиваля национальных культур «Дыхание земли».
Два ансамбля из Бурятии участвуют во всероссийском фестивале
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