Тхэквондист из Бурятии выиграл всероссийские соревнования

Общество, Фото: управление по информационной политике Улан-Удэ

Спортсмен стал победителем «Кубка Петра Великого»



С 7 по 9 апреля в Санкт-Петербурге прошли всероссийские соревнования по тхэквондо МФТ «Кубок Петра Великого». В турнире также принимали участие спортсмены из Белоруссии.



«Золото» всероссийских соревнований завоевал спортсмен из Бурятии. Первое место занял воспитанник спортивной школы олимпийского резерва №2 Дмитрий Петухов. Он победил в категории «туль» среди мужчин, обладателей чёрных поясов 3 дан. Об этом сообщает управление по информационной политике Улан-Удэ.

