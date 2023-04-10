Спортсмен стал победителем «Кубка Петра Великого»
С 7 по 9 апреля в Санкт-Петербурге прошли всероссийские соревнования по тхэквондо МФТ «Кубок Петра Великого». В турнире также принимали участие спортсмены из Белоруссии.
«Золото» всероссийских соревнований завоевал спортсмен из Бурятии. Первое место занял воспитанник спортивной школы олимпийского резерва №2 Дмитрий Петухов. Он победил в категории «туль» среди мужчин, обладателей чёрных поясов 3 дан. Об этом сообщает управление по информационной политике Улан-Удэ.
Тхэквондист из Бурятии выиграл всероссийские соревнования
Общество, Фото:
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