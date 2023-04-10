Глава Бурятии поручил обеспечить своевременную медпомощь участникам СВО





В правительстве Бурятии напомнили: в республике работает горячая линия для участников специальной военной операции и их близких. Позвонив на номер 112, можно узнать, какие меры соцподдержки полагаются семьям военнослужащих, как найти родственника, попавшего в госпиталь, как получить бесплатную юридическую помощь и без очереди зачислить ребёнка в садик или школу.Все обращения находятся на контроле властей – их отрабатывают совместно с военным комиссариатом. Кроме того, глава Бурятии Алексей Цыденов поручил Минздраву обеспечить бойцам своевременную медицинскую помощь. На все связанные с ней вопросы также ответят на «горячей линии».- Медпомощь участникам СВО по согласованию с военными медиками будет оказываться приоритетно в медицинских организациях республики, – рассказали в правительстве РБ.