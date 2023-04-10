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Борец Бурятии завоевал «бронзу» первенства России

Борец Бурятии завоевал «бронзу» первенства России
Общество,  Фото:паблик «Борцы Бурятии»
Спортсмен выступал в весовой категории 71 кг

С 3 по 7 апреля в помосковном городе Наро-Фоминск прошло первенство России по вольной борьбе среди юношей до 18 лет. В соревнованиях приняли участие около 500 спортсменов.

Тумэн Д., представлявший сборную Бурятии в весовой категории 71 кг, в 1/16 финала одержал победу над Алексеем П. из Красноярского края (7:6). В 1/8 финала выиграл у Степана А. из Самарской области (6:6), но в 1/4 финала уступил Исламу Кажарову из Кабардино-Балкарии (0:10).

В утешительных схватках спортсмен из Бурятии одержал победу над представителем Московской области Абдул-Рахимом Б. (4:0) и в поединке за бронзовую медаль тушировал Георгия А. из Северной Осетии, поднявшись таким образом на третью ступень пьедестала почёта первенства России. Об этом сообщает паблик «Борцы Бурятии».
Бурятия спорт вольная борьба первенство России

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