Борец Бурятии завоевал «бронзу» первенства России

Спортсмен выступал в весовой категории 71 кг



С 3 по 7 апреля в помосковном городе Наро-Фоминск прошло первенство России по вольной борьбе среди юношей до 18 лет. В соревнованиях приняли участие около 500 спортсменов.



Тумэн Д., представлявший сборную Бурятии в весовой категории 71 кг, в 1/16 финала одержал победу над Алексеем П. из Красноярского края (7:6). В 1/8 финала выиграл у Степана А. из Самарской области (6:6), но в 1/4 финала уступил Исламу Кажарову из Кабардино-Балкарии (0:10).



В утешительных схватках спортсмен из Бурятии одержал победу над представителем Московской области Абдул-Рахимом Б. (4:0) и в поединке за бронзовую медаль тушировал Георгия А. из Северной Осетии, поднявшись таким образом на третью ступень пьедестала почёта первенства России. Об этом сообщает паблик «Борцы Бурятии».

