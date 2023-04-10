Спортсмен выступал в весовой категории 71 кг
С 3 по 7 апреля в помосковном городе Наро-Фоминск прошло первенство России по вольной борьбе среди юношей до 18 лет. В соревнованиях приняли участие около 500 спортсменов.
Тумэн Д., представлявший сборную Бурятии в весовой категории 71 кг, в 1/16 финала одержал победу над Алексеем П. из Красноярского края (7:6). В 1/8 финала выиграл у Степана А. из Самарской области (6:6), но в 1/4 финала уступил Исламу Кажарову из Кабардино-Балкарии (0:10).
В утешительных схватках спортсмен из Бурятии одержал победу над представителем Московской области Абдул-Рахимом Б. (4:0) и в поединке за бронзовую медаль тушировал Георгия А. из Северной Осетии, поднявшись таким образом на третью ступень пьедестала почёта первенства России. Об этом сообщает паблик «Борцы Бурятии».
Борец Бурятии завоевал «бронзу» первенства России
Общество, Фото:
Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.
Читают сейчас
Спортсмены республики завоевали награды первенства ДФО
Первые места занял Улан-Удэнский колледж железнодорожного транспорта
Однако сохраняется режим повышенной готовности
Спортсмены республики завоевали 19 наград
Жаргал Дамдинов завоевал «золото» в Якутии
Спортсмен успешно в парных разрядах
Спортсмен выступал в весовой категории 71 кг
Она снижает риск заболеваний и проявление половой агрессии
Из-за непогоды обстановка осложнилась сразу на нескольких региональных трассах
Синоптики опубликовали прогноз погоды до четверга
В конкурсе приняли участие 409 профессионалов туристической сферы со всей страны
Многие из них наотрез отказываются возить людей с детьми
Вместо деревьев, дающих хорошую тень, посадят яблони
Баясхалан Будаев завоевал золотую медаль на чемпионате России по лёгкой атлетике (спорт слепых)
Звезда выразила восхищение его поступком