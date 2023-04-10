Спортсмены республики завоевали 19 наград
Прошедшие в Благовещенске чемпионат и первенство Дальневосточного федерального округа по кикбоксингу в дисциплинах «лайт-контакт» и «поинтфайтинг» принесли сборной Бурятии 19 наград: 10 золотых, 2 серебряных и 7 бронзовых.
По две золотые медали завоевали лидеры сборной Дарья Ш. и Анастасия Б. Отметим, что Дарья и Анастасия преуспевают не только в кикбоксинге, но и в тхэквондо ИТФ. Спортсменки являются победителями и призёрами соревнований всероссийского и международного уровней.
В общей сложности семь боёв провёл Даниил С., в которых он одержал безоговорочные победы и стал обладателем двух медалей высшего достоинства. Иван Р. также отметился двумя золотыми наградами.
На последних секундах победу вырвал Антон Ч. и завоевал золотую медаль в разделе «поинтфайтинг». Ещё одна представительница республики Юлиана К. сумела подняться на высшую ступень пьедестала.
Как сообщает пресс-служба министерства спорта РБ, чемпионство на прошедших соревнованиях оспаривали около 400 сильнейших спортсменов из 9 регионов Дальнего Востока.
Кикбоксёры Бурятии вошли в число лучших в ДФО
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