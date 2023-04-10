Мать обратилась в прокуратуру
Ребёнок-инвалид жительницы Улан-Удэ получает социальную пенсию, которая перечисляется в банк на счёт её матери.
- Установлено, что при переводе пенсии уполномоченным органом неправомерно указан код вида дохода. Данное обстоятельство повлекло списание денежных средств, принадлежащих несовершеннолетней, в счёт погашения задолженности её матери по кредитным платежам, - сообщает пресс-служба прокуратуры Бурятии.
После прокурорского вмешательства банк вернул деньги.
- В целях восстановления нарушенных прав прокурор района предъявил исковое заявление о признании незаконными действий пенсионного органа, взыскании с Российской Федерации в лице Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации в пользу несовершеннолетней компенсации морального вреда в размере 10 тысяч рублей. Советский районный суд г. Улан-Удэ требования прокурора удовлетворил, - отметили в прокуратуре.
Решение суда не ступило в законную силу.
В Улан-Удэ у ребёнка-инвалида списали пенсию в счёт кредитного долга
Общество, Фото:
Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.
Читают сейчас
Общество, 10.04.2023
Мать обратилась в прокуратуру
Общество, 10.04.2023
В Улан-Удэ ожидается небольшой снег
Порывы ветра достигнут 24 м/с
Степана Лобозёрова наградили за заслуги перед республикой
Горожане освящают веточки вербы, отмечая один из главных церковных праздников. «Байкал-Dailу» представляет фоторепортаж Сергея Тарасенко
Всего будет перекрыто 60 въездов
Военнослужащие выполнили специальные нормативы
Местные жители боятся, что рано иди поздно там случится пожар
Представлено новое прочтение первой пьесы Степана Лобозёрова
Ежемесячные выплаты участникам СВО при его назначении учитывать не будут
Состоялся финал конкурса «Самый классный классный»
Он стал выходить в уличный вольер
Максимальная температура воздуха составит +8
Общество, 08.04.2023
Нарушение выявила прокурорская проверка
Общество, 08.04.2023
Астрономы просят горожан поделиться с ними видеокадрами