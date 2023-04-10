В Улан-Удэ у ребёнка-инвалида списали пенсию в счёт кредитного долга

Общество, Фото: Сергей Тарасенко

Мать обратилась в прокуратуру



Ребёнок-инвалид жительницы Улан-Удэ получает социальную пенсию, которая перечисляется в банк на счёт её матери.



- Установлено, что при переводе пенсии уполномоченным органом неправомерно указан код вида дохода. Данное обстоятельство повлекло списание денежных средств, принадлежащих несовершеннолетней, в счёт погашения задолженности её матери по кредитным платежам, - сообщает пресс-служба прокуратуры Бурятии.



После прокурорского вмешательства банк вернул деньги.



- В целях восстановления нарушенных прав прокурор района предъявил исковое заявление о признании незаконными действий пенсионного органа, взыскании с Российской Федерации в лице Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации в пользу несовершеннолетней компенсации морального вреда в размере 10 тысяч рублей. Советский районный суд г. Улан-Удэ требования прокурора удовлетворил, - отметили в прокуратуре.



Решение суда не ступило в законную силу.





