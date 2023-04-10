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В Улан-Удэ у ребёнка-инвалида списали пенсию в счёт кредитного долга

В Улан-Удэ у ребёнка-инвалида списали пенсию в счёт кредитного долга
Общество,  Фото:Сергей Тарасенко
Мать обратилась в прокуратуру

Ребёнок-инвалид жительницы Улан-Удэ получает социальную пенсию, которая перечисляется в банк на счёт её матери.

- Установлено, что при переводе пенсии уполномоченным органом неправомерно указан код вида дохода. Данное обстоятельство повлекло списание денежных средств, принадлежащих несовершеннолетней, в счёт погашения задолженности её матери по кредитным платежам, - сообщает пресс-служба прокуратуры Бурятии.

После прокурорского вмешательства банк вернул деньги.

- В целях восстановления нарушенных прав прокурор района предъявил исковое заявление о признании незаконными действий пенсионного органа, взыскании с Российской Федерации в лице Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации в пользу несовершеннолетней компенсации морального вреда в размере 10 тысяч рублей. Советский районный суд г. Улан-Удэ требования прокурора удовлетворил, - отметили в прокуратуре.

Решение суда не ступило в законную силу.


прокуратура нарушение пенсионных прав

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