В Бурятии приостановили взыскание долгов с более чем 300 участников СВО

Для этого нужно написать заявление



Судебные приставы в Бурятии приостановили 385 исполнительных производств в отношении участников спецоперации. Об этом сообщили в УФССП по Бурятии.



- С начала 2023 года приостановлено 385 исполнительных производств на сумму 60,2 млн рублей, - уточнили в ведомстве.



Согласно федеральному закону, исполнительное производство в отношении военнослужащих приостанавливается полностью или частично в случае их просьбы. Если военнослужащие уже выехали за пределы Бурятии, то заявление могут написать близкие родственники.



Заявления принимаются в управлении Федеральной службы судебных приставов по Бурятии по адресу: Улан-Удэ, ул. Лимонова, д.5, стр. 1, и во всех районных отделениях судебных приставов.





