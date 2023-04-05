В Бурятии приостановили взыскание долгов с более чем 300 участников СВО

Для этого нужно написать заявление
Судебные приставы в Бурятии приостановили 385 исполнительных производств в отношении участников спецоперации. Об этом сообщили в УФССП по Бурятии.
- С начала 2023 года приостановлено 385 исполнительных производств на сумму 60,2 млн рублей, - уточнили в ведомстве.
Согласно федеральному закону, исполнительное производство в отношении военнослужащих приостанавливается полностью или частично в случае их просьбы. Если военнослужащие уже выехали за пределы Бурятии, то заявление могут написать близкие родственники.
Заявления принимаются в управлении Федеральной службы судебных приставов по Бурятии по адресу: Улан-Удэ, ул. Лимонова, д.5, стр. 1, и во всех районных отделениях судебных приставов.
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Для этого нужно написать заявление
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