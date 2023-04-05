Улан-удэнка пожаловалась и.о. прокурора Бурятии на разрушенный асфальт

Общество, Фото: прокуратура Бурятии

После ремонта теплотрассы дорогу не привели в порядок



Исполняющий обязанности прокурора Бурятии Михаил Филичев провёл личный приём граждан в Улан-Удэ. Обращения касались нарушений трудового, жилищного, земельного законодательства, законодательства в сфере жилищно-коммунального хозяйства, рассказали в пресс-службе прокуратуры республики.



Так, собственница квартиры в многоквартирном доме подняла вопрос о сокращении срока расселения из аварийного жилья.



Жительница Железнодорожного района, сообщила, что поздней осенью провели ремонт теплотрассы, а из-за наступления холодов дорожное покрытие не восстановили. До сих пор дорога не приведена в порядок, и подъездные пути к детскому саду и тротуары находятся в непригодном состоянии.



Также от лица жителей местности Загорушка Прибайкальского района Бурятии пожаловалась пенсионерка, обеспокоенная обслуживанием водонапорной башни. Сооружение, которым пользуются местные жители, бесхозное, а местные власти отказываются ставить объект на учёт.



За содействием в решении проблем обратились предприниматели. Представитель производственного предприятия выразил несогласие с размером платы за теплоснабжение, установленного вторым собственником используемого им помещения.



- Всего принято девять человек, работа по восстановлению их прав находится на контроле Михаила Филичева, - уточнили в прокуратуре.

