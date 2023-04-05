Юные таланты Бурятии выступили на конкурсе «Хрустальные звёздочки»

Общество, Фото: УФСПП по Бурятии

Конкурс собрал детей и подростков в возрасте от 7 до 18 лет



120 детей со всей Бурятии выступили на сцене Дворца культуры «Савва» в Улан-Удэ на ежегодном конкурсе «Хрустальные звездочки». Конкурс организовала служба судебных приставов.



- Ежегодно под эгидой Федеральной службы судебных приставов в России проводится конкурс «Хрустальные звездочки». Самый первый этап — это региональный. Дети, занявшие первые места, получают путёвку в следующий тур, в котором будет оцениваться видео выступления конкурсанта. Лучшие из лучших встретятся на гала-концерте в Москве, - рассказал главный судебный пристав Бурятии Пётр Ертанов.



Всероссийский фестиваль-конкурс «Хрустальные звездочки» проводился в двух возрастных группах: от 7 до 12 лет и от 13 до 18 лет по номинациям: «Хореография», «Вокал» и «Исполнительское мастерство».



Оценивало юных талантов команда опытных жюри: солистка театра оперы и балета, заслуженный артист Бурятии Туяна Дамдинжапова, директор театра «Ульгэр» Баирма Дашидоржиева, педагог высшей категории Бурятского хореографического колледжа Мария Данилова, педагог-концертмейстер Бурятского хореографического колледжа Иветта Малыгина.



По итогам конкурса лучшими вокалистами конкурса были признаны Вика Б. и Дари Б. В хореографии не было равных образцовым ансамблям танца «Флай» и «Багульник».



Лучшее исполнительское мастерство продемонстрировали образцовый ансамбль скрипачей детской школы искусств №3 и Никита Н.

