На севере Бурятии построят самый большой детский сад

Туда смогут ходить 280 детей



В Северобайкальске стартовало строительство самого большого детского сада на севере Бурятии. Он будет рассчитан на 280 детей.



Здание планируют возвести в короткие сроки – всего за один год. Сейчас на строительной площадке установили ограждение, а также приступили к разработке котлована, сообщили в управлении капитального строительства правительства Бурятии.



В двухэтажном здании разместятся 14 групп детей: от ясельной до подготовительной. В каждом группе предусмотрены спальня, игровая, раздевалка и туалеты. Кроме этого, в детсаду будет расположен пищевой блок, залы для музыкальных и спортивных занятий, а также помещения для кружков, кабинеты логопеда и психолога.



С ходом работ на объекте ознакомился зампред правительства Бурятии по развитию инфраструктуры Евгений Луковников.



- Город Северобайкальск планируем развивать стремительными темпами. Здесь будет возводиться новая социальная инфраструктура, многоквартирные дома для жителей, которые переедут из аварийного жилья. Это сделано для того, чтобы люди, которые будут здесь жить, не переживали, в какой детский сад отдать своих детей. Объект должен быть завершен одновременно с жилыми домами. Поэтому необходимо усилить работы, чтобы сдать детский сад до конца этого года, —подчеркнул он.



Стоимость детского сада составит 480 миллионов рублей. На эти средства будет полностью построено здание, произведена внутренняя отделка, установлено оборудование и благоустроена прилегающая территория.



Всего в Бурятии планируется построить 11 детских садов. На строительство выделено более 3 миллиардов рублей. Самые большие возведут в Северобайкальске и Иволгинском районе.



