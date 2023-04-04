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В Иркутске бездомного пса поздравят с праздником двойной порцией корма

В Иркутске бездомного пса поздравят с праздником двойной порцией корма
Общество,  Фото:Иркутская зоогалерея
Бездомный Топаз никак не хочет «одомашниваться»

4 апреля отмечается День бездомных животных. В этой связи сотрудники Иркутской зоогалереи решили поздравить пса Топаза, который живёт возле зоопарка, двойной порцией еды: «Хотя он и так не особо голодает, кажется», - добавили сотрудники.

- Этот пёс всё ещё обитает около зоопарка и уже больше 1,5 лет никак не желает становиться хозяйским. Судя по тому, что он периодически исчезает на довольно продолжительное время (иногда больше недели), не только мы пытаемся его «одомашнить». Но он всегда находит способ вернуться на свободу и приходит обратно, - рассказали в зоогарлерее.

Топаз периодически сидит под дверью зоопарка, заглядывая вовнутрь. Однако он не просится в тепло, он выжидает свою подругу – собаку по кличке Чара.

- Гуляет с ней вместе с удовольствием, а поселиться рядом отказывается наотрез, - подытожили в Иркутской зоогалерее. 

собаки

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