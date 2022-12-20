Когда девушка каталась на коньках, её возлюбленный устроил романтический сюрприз
На днях посетители ледовой арены IceMetr в Улан-Удэ стали свидетелями необычного предложения руки и сердца. Молодой человек признался в любви девушке и предложил ей выйти за него замуж.
- Она сказал «Да!» - поделились представители ледовой арены, опубликовавшие трогательное видео.
На коротком видео запечатлено, как, стоя на одном колене, молодой человек делает девушке предложение, протягивая коробочку с кольцом. После её ответа парень обнимает возлюбленную, вручает огромный букет роз и крепко целует её. Посетители скандируют «Поздравляем!» и аплодируют влюблённой паре.
Аналогичное предложение руки и сердца в Улан-Удэ уже было. Как сообщал «Байкал-Daily», в августе 2020 года молодой человек задал сокровенный вопрос своей девушке во время катания на коньках. Предложение он сделал также на льду крытой ледовой арены.
Улан-удэнец сделал предложение девушке на катке
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