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Улан-удэнец сделал предложение девушке на катке

Улан-удэнец сделал предложение девушке на катке
Общество, 
Когда девушка каталась на коньках, её возлюбленный устроил романтический сюрприз

На днях посетители ледовой арены IceMetr в Улан-Удэ стали свидетелями необычного предложения руки и сердца. Молодой человек признался в любви девушке и предложил ей выйти за него замуж.

- Она сказал «Да!» - поделились представители ледовой арены, опубликовавшие трогательное видео.

На коротком видео запечатлено, как, стоя на одном колене, молодой человек делает девушке предложение, протягивая коробочку с кольцом. После её ответа парень обнимает возлюбленную, вручает огромный букет роз и крепко целует её. Посетители скандируют «Поздравляем!» и аплодируют влюблённой паре.

Аналогичное предложение руки и сердца в Улан-Удэ уже было. Как сообщал «Байкал-Daily», в августе 2020 года молодой человек задал сокровенный вопрос своей девушке во время катания на коньках. Предложение он сделал также на льду крытой ледовой арены
любовь семьи ледовая арена

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