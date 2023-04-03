В Бурятии определили чемпиона по «Бухэ Барилдану»

Общество, Фото: Буддийская традиционная Сангха России

Им стал спортсмен, представляющий Иволгинский дацан



31 марта в культурно-спортивном комплексе «Дружба» города Улан-Удэ состоялся открытый чемпионат и первенство по бурятской национальной борьбе «Бухэ Барилдан», посвящённый Пандито хамбо-ламам Гоман дацана Галсан Лыгден Аржигарову и Агван Ниме Цыдыпдоржиеву. Международный турнир проводился на призы администрации столицы Бурятии, лам-выпускников и тех, кто прошёл обучение в Гоман дацане.



Как сообщает Буддийская традиционная Сангха России, абсолютным чемпионом турнира стал Баир Омоктуев, представляющий Иволгинский дацан – чемпион «Этигэл Хамбо Ламын Найр», заслуженный мастер спорта России и многократный победитель спортивных турниров.



В весовой категории свыше 75 кг у мужчин победителем стал Батор Цыренов (Баргузинский дацан). В весовой категории 75 кг первое место занял Бат-Жаргал Банзаракцаев (Сартул-Булагский дацан). В весовой категории 63 кг «золото» выиграл Алексей Монтоев (Баргузинский дацан).

