Им стал спортсмен, представляющий Иволгинский дацан
31 марта в культурно-спортивном комплексе «Дружба» города Улан-Удэ состоялся открытый чемпионат и первенство по бурятской национальной борьбе «Бухэ Барилдан», посвящённый Пандито хамбо-ламам Гоман дацана Галсан Лыгден Аржигарову и Агван Ниме Цыдыпдоржиеву. Международный турнир проводился на призы администрации столицы Бурятии, лам-выпускников и тех, кто прошёл обучение в Гоман дацане.
Как сообщает Буддийская традиционная Сангха России, абсолютным чемпионом турнира стал Баир Омоктуев, представляющий Иволгинский дацан – чемпион «Этигэл Хамбо Ламын Найр», заслуженный мастер спорта России и многократный победитель спортивных турниров.
В весовой категории свыше 75 кг у мужчин победителем стал Батор Цыренов (Баргузинский дацан). В весовой категории 75 кг первое место занял Бат-Жаргал Банзаракцаев (Сартул-Булагский дацан). В весовой категории 63 кг «золото» выиграл Алексей Монтоев (Баргузинский дацан).
В Бурятии определили чемпиона по «Бухэ Барилдану»
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