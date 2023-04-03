В копилке сборной: «золото» и «бронза»
С 30 марта по 2 апреля в Смоленске во дворце спорта «Юбилейный» на трёх борцовских коврах прошло первенство России по вольной борьбе среди девушек до 16 лет (U-15). В турнире приняли участие более 300 спортсменок из 45 регионов России.
Как сообщает федерация спортивной борьбы РБ, медали выиграли юные борицы из Бурятии. В весовой категории до 66 кг «золото» завоевала Анастасия К. В весовой категории до 36 кг третье место заняла Арианна З.
Спортсменка из Иркутской области Залина Т. стала победительницей в весовой категории до 62 кг. Победители соревнований будут отобраны в команду сборной России по вольной борьбе.
Борицы Бурятии завоевали медали первенства России
Общество, Фото:
Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.
Читают сейчас
В Бурятии завершился фестиваль «Алтан Мундарга»
О ситуации рассказали в управлении Роспотребнадзора
ДАПП Староцурухайтуйский с 1 апреля заработал в полном режиме
Им стал спортсмен, представляющий Иволгинский дацан
Соревнования проходили в Якутии
В копилке у спортсменов – две серебряные награды
Теперь сборная команда республики примет участие во всероссийском этапе фестиваля
Гран-при выиграла преподавательница колледжа искусств
В копилке сборной: «золото» и «бронза»
Также он выполнил норматив мастера спорта
Местами ожидается снег
Он слил нечистоты прямо возле жилых домов
Проверка по врачу-хирургу уже началась
Дмитрий Лагунов погиб в ходе СВО
Новое здание больше старого помещения почти в 10 раз