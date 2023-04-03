Борицы Бурятии завоевали медали первенства России

Общество, Фото: федерация спортивной борьбы РБ

В копилке сборной: «золото» и «бронза»



С 30 марта по 2 апреля в Смоленске во дворце спорта «Юбилейный» на трёх борцовских коврах прошло первенство России по вольной борьбе среди девушек до 16 лет (U-15). В турнире приняли участие более 300 спортсменок из 45 регионов России.



Как сообщает федерация спортивной борьбы РБ, медали выиграли юные борицы из Бурятии. В весовой категории до 66 кг «золото» завоевала Анастасия К. В весовой категории до 36 кг третье место заняла Арианна З.



Спортсменка из Иркутской области Залина Т. стала победительницей в весовой категории до 62 кг. Победители соревнований будут отобраны в команду сборной России по вольной борьбе.

