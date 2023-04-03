Жительница Бурятии через суд добилась справедливой очереди на жильё

Прокуратура подала иск к минстрою



Жительница посёлка Новый Уоян Северо-Байкальского района Бурятии живёт в аварийном многоквартирном доме. Она состояла в районной очереди по расселению граждан.



В 2020 году жилой дом был признан аварийным и подлежащим сносу. В результате корректировки очереди женщину включили в другой список предоставления жилья, сформированный с учётом степени износа коммунальной инфраструктуры. Это нарушило право женщины на более скорое улучшение жилищных условий, и она пожаловалась в прокуратуру.



- Прокуратура республики обратилась в суд с иском об обязании министерства строительства и модернизации жилищно-коммунального комплекса республики включить жилое помещение в очерёдность расселения по списку, сформированному с учётом признания дома аварийным и подлежащим сносу, понуждении правительства Бурятии скорректировать очерёдность расселения квартиры, в которой проживает заявитель, - сообщили в пресс-службе республиканской прокуратуры.



Советский районный суд Улан-Удэ требования прокуратуры удовлетворил. Суд апелляционной инстанции решение суда первой инстанции оставил без изменения, жалобу ответчика – без удовлетворения.



В настоящее время решение суда исполнено.

