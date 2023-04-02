Всего за прошедшую неделю жертвами интернет-преступников стали 35 человек
Жертвами интернет-преступников по состоянию на 31 марта 2023 года стали 416 жителей республики (+35 за последнюю неделю). Причинённый ущерб составил 88,5 млн рублей (+6,2 млн рублей за последнюю неделю). Об этом сообщили в прокуратуре Бурятии.
Наибольшая сумма похищенных средств за последнюю неделю составила 2 млн рублей.
Житель Муйского района с целью получения денежного дохода от инвестиций оставил заявку со своими данными на сайте компании в Интернете. Спустя непродолжительное время ему поступил телефонный звонок неустановленного лица, которое представилось сотрудником инвестиционной компании. Звонивший пояснил, что для получения прибыли необходимо перевести средства на банковский счёт. Выполнив данное предложение, потерпевший перевёл накопленные 2 млн рублей на счёт мошенника.
В целях завладения денежными средствами преступники использовали страницы социальных сетей (Одноклассники, ВКонтакте), обманывали потерпевших при совершении сделок купли-продажи, обмена товаров через Интернет-сайты.
Злоумышленники представлялись сотрудниками банков; полицейскими, работниками прокуратуры, сотрудниками ФСБ; покупателями (продавцами) товаров (услуг); знакомыми; представителями компаний, предоставляющих инвестиционные услуги.
Они сообщали, что произошло снятие денег; оформлен кредит; необходимо получить компенсацию; предлагали дополнительный заработок.
Житель Бурятии перевёл мошенникам 2 млн
Общество, Фото:
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