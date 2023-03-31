Деньги своим сотрудникам остались должны только «Бурятские авиалинии»
По данным на 1 марта, которые предоставили организации, не относящиеся к субъектам малого предпринимательства, суммарная задолженность по заработной плате в Бурятии составляла 365 тысяч рублей – как и в начале года. Эти деньги задолжала своим сотрудникам авиакомпания «Бурятские Авиалинии».
В целом же самый большой долг среди всех регионов Дальневосточного федерального округа оказался в соседнем Забайкальском крае – 24 миллиона 400 тысяч рублей. Далее идут Приморье (19 миллионов 800 тысяч), Якутия (4 миллиона 300 тысяч), Камчатка (3 миллиона 200 тысяч) и Хабаровский край (700 тысяч рублей).
Задолженность по зарплате в Бурятии оценили в 365 тысяч
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