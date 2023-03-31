Нововведение начнёт действовать уже с 1 апреля
В Минсоцзащиты РБ предупредили, что с наступлением второго весеннего месяца в Бурятии, как и по всей России, изменятся правила получения субсидии на оплату жилищно-коммунальных услуг (ЖКУ). Теперь
совокупный доход для её предоставления будет определяться за полгода, предшествовавших месяцу перед месяцем подачи соответствующего заявления.
Так, если человек обратился за субсидией в апреле 2023 года, то расчётным периодом станет 1 сентября 2022-го – 28 февраля 2023-го года. Ранее отсчёт начинался за полгода до месяца обращения, напомнили в ведомстве.
- Таким образом, для расчёта субсидии будут учитываться более актуальные и близкие к дате заявления доходы. Новый порядок начнёт действовать с 1 апреля, – подчеркнули в министерстве.
Сама материальная помощь на оплату коммуналки предоставляется жителям республики независимо от того, принадлежат ли они к какой-то льготной категории или нет. На неё имеют право люди, отдающие за ЖКХ более 22% своих доходов.
Кроме того, нужно подтвердить право на владение и пользование квартирой, в которой зарегистрирован заявитель. Чтобы оформить субсидию, нужно обратиться в органы соцзащиты лично или через портал Госуслуг. Самый простой и повсеместно доступный способ – через МФЦ. Принять решение должны в течение 10 рабочих дней после получения всех необходимых документов.
В Бурятии изменятся правила предоставления субсидий на коммуналку
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