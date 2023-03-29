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В Бурятии объяснили, как получить субсидию на коммуналку

В Бурятии объяснили, как получить субсидию на коммуналку
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
На неё имеют право жители республики, отдающие за ЖКХ более 22% своих доходов

Многие россияне не пользуются своим законным правом сэкономить на оплате жилищно-коммунальных услуг (ЖКУ) за счёт государства. По закону, всем, кто тратит на это слишком много, полагается своего рода материальная помощь. Человек вносит плату, а после ему компенсируют всю сумму полностью либо её часть.

В Минсоцзащиты РБ решили напомнить, как получить такую субсидию. Она предоставляется жителям республики независимо от того, принадлежат ли они к какой-то льготной категории или нет.
 
- Получить субсидию можно, если доля расходов на оплату ЖКУ в семейном бюджете превышает установленный в регионе максимально допустимый уровень. В Бурятии этот порог составляет 22%, – пояснили в ведомстве.
 
Кроме того, нужно подтвердить право на владение и пользование квартирой, в которой зарегистрирован заявитель. Чтобы оформить субсидию, нужно обратиться в органы соцзащиты лично или через портал Госуслуг. Самый простой и повсеместно доступный способ – через МФЦ. Принять решение должны в течение 10 рабочих дней после получения всех необходимых документов.
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