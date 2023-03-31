На Байкале стартовал «Кубок двух озёр»

Второй этап пройдёт на льду Хубсугула



30 марта на льду Байкала прошёл первый этап международного турнира по хоккею с мячом «Кубок двух озёр». Соревнования провели в районе Большого Голоустного в Иркутской области.



Российско-монгольский турнир был приурочен к 42 годовщине полёта советско-монгольского экипажа в космос, который проходил с 22 по 30 марта 1981 года на космическом корабле «Союз-39». В состав экипажа «Союз-39» вошли командир корабля Владимир Джанибеков и космонавт-исследователь Жугдэрдэмидийн Гуррагча, возглавивший оргкомитет «Кубка двух озёр».



- Я рад встретить памятную для меня годовщину полёта в космос рядом с нашими хоккеистами на льду прекрасных озёр-братьев Байкал и Хубсугул. Желаю всем нашим командам больших спортивных успехов. Думаю, что в конце концов победит дружба, – заявил космонавт на открытии турнира.



Первая игра между командой Иркутского национального исследовательского технического университета и молодёжной сборной Монголии завершился счётом 1: 0 в пользу россиян. Во втором матче команда ИрНИТУ обыграла студенческую сборную Бурятии со счётом 2:0. Третью игру сборная Монголии выиграла у сборной Бурятии со счётом 2:0. Таким образом, по итогам первого этапа турнира лидером стала команда «Иркутский политех». Второе место занимает молодёжная сборная Монголии. На третьем – студенческая сборная Бурятии.



Второй этап кубка пройдёт 4 апреля в Монголии, на льду Хубсугула в районе посёлка Ханх. Об этом сообщает пресс-служба ИрНИТУ.

