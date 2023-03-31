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Для краеведческого музея в районе Бурятии закупят новое оборудование

Для краеведческого музея в районе Бурятии закупят новое оборудование
Общество,  Фото:сайт минкультуры РБ
Оно обойдётся в 9 с лишним миллионов рублей

В рамках национального проекта «Культура» на покупку оборудования для Кяхтинского краеведческого музея выделили свыше 9 с половиной миллионов рублей. Большую часть этой суммы – 8 миллионов 950 тысяч – направили из федерального и ещё 571 276 рублей – из республиканского бюджета, сообщается в группе «Кяхта-инфо.24/7».

На эти средства приобретут новые витрины, сенсорные экраны и полы и многое другое.

- Сотрудники музея на протяжении долго времени ведут работу с учащимися не только из Кяхты и Кяхтинского района, но и за их пределами. Потому требуется дополнительное оснащение для более углублённого изучения и проведения занятий на другом, более высоком уровне, – рассказали на официальной странице учреждения во «ВКонтакте».
музей оборудование нацпроект культура

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