Для краеведческого музея в районе Бурятии закупят новое оборудование

Оно обойдётся в 9 с лишним миллионов рублей





В рамках национального проекта «Культура» на покупку оборудования для Кяхтинского краеведческого музея выделили свыше 9 с половиной миллионов рублей. Большую часть этой суммы – 8 миллионов 950 тысяч – направили из федерального и ещё 571 276 рублей – из республиканского бюджета, сообщается в группе «Кяхта-инфо.24/7».На эти средства приобретут новые витрины, сенсорные экраны и полы и многое другое.- Сотрудники музея на протяжении долго времени ведут работу с учащимися не только из Кяхты и Кяхтинского района, но и за их пределами. Потому требуется дополнительное оснащение для более углублённого изучения и проведения занятий на другом, более высоком уровне, – рассказали на официальной странице учреждения во «ВКонтакте».