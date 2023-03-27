27 марта

26 марта

Популярное

Пригород Улан-Удэ защитят от «большой» воды

Пригород Улан-Удэ защитят от «большой» воды
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
В Сотниково решили построить десятикилометровую дамбу

В иволгинском селе Сотниково появится дамба. В зону затопления там попадает 1289 жилых домов. А ещё на этой территории есть школы, детские сады, линии связи и ЛЭП и другие объекты. Рядом проходит федеральная трасса и поселковые дороги.

Работа над проектом по защите береговой зоны населённого пункта от затопления уже началась, рассказали в управлении капстроительства Бурятии. Его должны подготовить в июне. Вопрос о необходимости берегоукрепления Селенги в Сотниково поднимался неоднократно. В 2022 году приступили к проектированию дамбы, которая должна пройти от южной до северной границы села – вдоль его восточной окраины.

Во сколько обойдётся сооружение, станет известно после того, как завершится государственная экспертиза. После власти определятся с порядком финансирования.

- Общая протяжённость дамбы составит почти 10 тысяч метров. Её строительство в Сотниково крайне необходимо – периодически там отмечались сильные подъёмы воды. Реализация проекта позволит повысить безопасность местных жителей, – пояснил зампред правительства Бурятии по развитию инфраструктуры Евгений Луковников.

Село находится в непосредственной близости к Улан-Удэ, где уже вовсю идёт реконструкция дамб в центре и на Стеклозаводе.

- Затем планируется приступить к строительству защитного сооружения на Левом берегу – до границы с Сотниково. А дамба в Сотниково станет уже своего рода продолжением проекта по строительству таких сооружений в Улан-Удэ и пригороде, – отметил начальник управления капитального строительства Анатолий Урбанов.

Работы по берегоукреплению проходят не только в столице Бурятии. В 2022-ом стартовало возведение дамбы в кяхтинском посёлке Наушки.

дамбы наводнение Сотниково

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

В Улан-Удэ возьмутся за борьбу с лишней растительностью
В Улан-Удэ возьмутся за борьбу с лишней растительностью
Общество, 27.03.2023
Столицу Бурятии обезопасят от пожаров 
В Улан-Удэ риэлтора обязали вернуть клиентке 100 тысяч рублей
В Улан-Удэ риэлтора обязали вернуть клиентке 100 тысяч рублей
Общество, 27.03.2023
Риэлтор отказывался отдавать задаток своей клиентке
В улан-удэнской колонии выбрали лучшего повара
В улан-удэнской колонии выбрали лучшего повара
Общество, 27.03.2023
В финале сошлись трое осуждённых
«Рассекретившая» Анфису Чехову бурятская красавица ответила хейтерам
«Рассекретившая» Анфису Чехову бурятская красавица ответила хейтерам
Общество, 27.03.2023
Она рассказала, зачем на самом деле отправилась на съёмки для бренда известной телеведущей
Пригород Улан-Удэ защитят от «большой» воды
Пригород Улан-Удэ защитят от «большой» воды
Общество, 27.03.2023
В Сотниково решили построить десятикилометровую дамбу
В столице Бурятии за неделю устранили 58 засоров
В столице Бурятии за неделю устранили 58 засоров
Общество, 27.03.2023
Специалистам пришлось промыть более 1000 метров канализации
Видео: В Бурятии танкисты выполнили комплекс огневых задач
Видео: В Бурятии танкисты выполнили комплекс огневых задач
Общество, 27.03.2023
Мотострелки и танкисты оттачивают слаженность действий экипажей при ведении высокоманевренного боя
В Бурятии рассказали о помощи, положенной участникам СВО и их семьям
В Бурятии рассказали о помощи, положенной участникам СВО и их семьям
Общество, 27.03.2023
Дети погибших военнослужащих имеют право на бесплатное обучение
В Улан-Удэ на перекрытом участке на Трубачеева находят неучтённые сети
В Улан-Удэ на перекрытом участке на Трубачеева находят неучтённые сети
Общество, 27.03.2023
Сейчас там работают более 10 человек и четыре единицы техники
С 27 марта аэропорт Улан-Удэ перешёл на летнее расписание
С 27 марта аэропорт Улан-Удэ перешёл на летнее расписание
Общество, 27.03.2023
И вся гражданская авиация страны тоже
В студенческом городке в Улан-Удэ построят общежитие на 2500 мест
В студенческом городке в Улан-Удэ построят общежитие на 2500 мест
Общество, 27.03.2023
Сам кампус обойдётся в 13 с лишним миллиардов рублей

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Конференции
^