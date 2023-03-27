Пригород Улан-Удэ защитят от «большой» воды

В Сотниково решили построить десятикилометровую дамбу





В иволгинском селе Сотниково появится дамба. В зону затопления там попадает 1289 жилых домов. А ещё на этой территории есть школы, детские сады, линии связи и ЛЭП и другие объекты. Рядом проходит федеральная трасса и поселковые дороги.Работа над проектом по защите береговой зоны населённого пункта от затопления уже началась, рассказали в управлении капстроительства Бурятии. Его должны подготовить в июне. Вопрос о необходимости берегоукрепления Селенги в Сотниково поднимался неоднократно. В 2022 году приступили к проектированию дамбы, которая должна пройти от южной до северной границы села – вдоль его восточной окраины.Во сколько обойдётся сооружение, станет известно после того, как завершится государственная экспертиза. После власти определятся с порядком финансирования.- Общая протяжённость дамбы составит почти 10 тысяч метров. Её строительство в Сотниково крайне необходимо – периодически там отмечались сильные подъёмы воды. Реализация проекта позволит повысить безопасность местных жителей, – пояснил зампред правительства Бурятии по развитию инфраструктуры Евгений Луковников.Село находится в непосредственной близости к Улан-Удэ, где уже вовсю идёт реконструкция дамб в центре и на Стеклозаводе.- Затем планируется приступить к строительству защитного сооружения на Левом берегу – до границы с Сотниково. А дамба в Сотниково станет уже своего рода продолжением проекта по строительству таких сооружений в Улан-Удэ и пригороде, – отметил начальник управления капитального строительства Анатолий Урбанов.Работы по берегоукреплению проходят не только в столице Бурятии. В 2022-ом стартовало возведение дамбы в кяхтинском посёлке Наушки.