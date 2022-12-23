Из Улан-Удэ на север Бурятии начали продавать субсидированные авиабилеты

Пассажиры смогут летать в Нижнеангарск со скидками
Авиакомпания «Ангара» открыла продажу билетов на рейс «Улан-Удэ – Нижнеангарск» (Северо-Байкальский район) на новый 2023 год. Об этом сообщил в соцсетях генеральный директор международного аэропорта «Байкал» Дмитрий Гармаев.
- Это крайне востребованный рейс у пассажиров. Он закрылся в 2016 году, но в 2017-ом благодаря решительным действиям главы республики возобновился, а билеты стали доступны по цене. Было принято решение о субсидировании авиаперевозок в Нижнеангарск и в Таксимо из бюджета Бурятии.
По словам руководителя воздушной гавани, аэропорт ежегодно обслуживает на этом направлении 13-15 тысяч человек.
- Сейчас вы можете купить билеты на январь! Они разлетаются как горячие пирожки, – добавил Гармаев.
Гендиректор «Байкала» опубликовал скриншот с сайта «Ангары». Судя по нему, цена билета в один конец из столицы Бурятии в Нижнеангарск на 7 января составит 5 768 рублей. Дорога займёт полтора часа.
Глава РПЦ отметил, что святые каноны строго запрещают священнослужителям вступать на военную службу
Андрей Мешков занимается любимым делом 17 лет
Пассажиры смогут летать в Нижнеангарск со скидками
Компанию ей составили ещё четыре российских субъекта
Единороссы передали в Донбасс свыше 16 000 тонн гуманитарной помощи
В вопросе разбиралась прокуратура
Мужчина вырубил 44 сосны
Мероприятие проводится с 19 по 23 декабря
В Улан-Удэ днём -15 градусов
Забайкалье первым среди регионов России включилось в программу «Дальневосточная концессия»
В фильм вошло 37 видеороликов
Они пожелали им крепкого здоровья
Стоимость оборудования превысила шесть миллионов рублей
Ребятам также вручили подарки
На сайте можно найти старинные песни, пословицы, стихи, интересные книги о старообрядцах Забайкалья