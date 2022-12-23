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Из Улан-Удэ на север Бурятии начали продавать субсидированные авиабилеты

Из Улан-Удэ на север Бурятии начали продавать субсидированные авиабилеты
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
Пассажиры смогут летать в Нижнеангарск со скидками

Авиакомпания «Ангара» открыла продажу билетов на рейс «Улан-Удэ – Нижнеангарск» (Северо-Байкальский район) на новый 2023 год. Об этом сообщил в соцсетях генеральный директор международного аэропорта «Байкал» Дмитрий Гармаев.

- Это крайне востребованный рейс у пассажиров. Он закрылся в 2016 году, но в 2017-ом благодаря решительным действиям главы республики возобновился, а билеты стали доступны по цене. Было принято решение о субсидировании авиаперевозок в Нижнеангарск и в Таксимо из бюджета Бурятии. 

По словам руководителя воздушной гавани, аэропорт ежегодно обслуживает на этом направлении 13-15 тысяч человек. 

- Сейчас вы можете купить билеты на январь! Они разлетаются как горячие пирожки, – добавил Гармаев.

Гендиректор «Байкала» опубликовал скриншот с сайта «Ангары». Судя по нему, цена билета в один конец из столицы Бурятии в Нижнеангарск на 7 января составит 5 768 рублей. Дорога займёт полтора часа.

авиаперевозки Аэропорт "Байкал"

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